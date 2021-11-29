Джанлуиджи Доннарумма
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#Джанлуиджи Доннарумма #ПСЖ #Лига 1 #Золотой мяч
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Доннарумма – лучший вратарь 2021 года. Он выиграл Евро-2020

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Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма впервые в карьере выиграл награду имени Льва Яшина. Ему 22 года.

В топ-5 вошли Эдерсон («Манчестер Сити»), Эдуард Менди («Челси»), Мануэль Нойер («Бавария») и Ян Облак («Атлетико).

  • В 2021 году Доннарумма в составе сборной Италии выиграл Евро-2020, где стал лучшим игроком турнира.
  • В голосовании за «Золотой мяч»-2021 он занял 10-е место и стал единственным вратарем, который вошел в топ-30.
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Источник:
France Football
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