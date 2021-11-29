Доннарумма – лучший вратарь 2021 года. Он выиграл Евро-2020

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма впервые в карьере выиграл награду имени Льва Яшина. Ему 22 года.

В топ-5 вошли Эдерсон («Манчестер Сити»), Эдуард Менди («Челси»), Мануэль Нойер («Бавария») и Ян Облак («Атлетико).