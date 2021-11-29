Левандовски стал лучшим нападающим 2021 года. Эта премия вручается впервые

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в 2021 году забил 64 гола за 53 матча. Это лучший показатель в мире.

France Football никогда не вручал приз лучшему нападающему. Левандовски вошел в топ-10 игроков, которые претендуют на «Золотой мяч»-2021.

В этом сезоне Левандовски забил 14 голов за 13 матчей Бундеслиги. В Лиге чемпионов у него девять голов за пять игр.

Левандовски забил в девятом матче ЛЧ подряд и повторил достижение прошлого сезона. Гол киевскому «Динамо» – через себя