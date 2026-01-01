Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Славия Мозырь
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Джейкоб Лекхето
Рауль
Александер Чеферин
Марио Гетце
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Футбол
Хештеги
Золотой мяч
Поделиться:
Золотой мяч
Учредитель
Журнал France Football
Дата учреждения
1956 г.
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Футбол
Бензема выиграл «Золотой мяч»-2022, игрокам «Реала» доставались шесть призов из последних девяти
#Карим Бензема
1
Футбол
Где смотреть церемонию вручения «Золотого мяча» – во сколько прямая трансляция
#Золотой мяч
1
Футбол
Месси 15 раз попадал в голосование за «Золотой мяч»: дважды не был в тройке, в 2006 году занял 20-е место
#Лионель Месси
1
Футбол
Месси набрал 613 очков в голосовании за «Золотой мяч»-2021. Левандовски получил на 33 меньше
#Лионель Месси
1
Футбол
«Золотой мяч»-2021: полный список всех мест
#Золотой мяч
2
Футбол
🐐 Месси в рекордный седьмой раз получил «Золотой мяч». Он обошел в голосовании Левандовски и Жоржиньо
#Лионель Месси
1
Футбол
«Челси» – лучшая команда 2021 года. France Football впервые вручил эту награду
#Челси
1
Футбол
Роналду занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч»-2021 и не приехал на церемонию
#Криштиану Роналду
Футбол
Доннарумма – лучший вратарь 2021 года. Он выиграл Евро-2020
#Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
Левандовски стал лучшим нападающим 2021 года. Эта премия вручается впервые
#Роберт Левандовски
Футбол
Педри – лучший молодой игрок 2021 года
#Педри
Футбол
France Football объявил 15 последних мест голосования на «Золотой мяч». Модрич и Кейн не вошли в топ-20
#Золотой мяч
Футбол
Во сколько начало церемонии вручения «Золотого мяча-2021»
#Золотой мяч
Футбол
Где смотреть церемонию вручения «Золотого мяча-2021»
#Золотой мяч
Футбол
Дата проведения церемонии вручения «Золотого мяча-2021»
#Золотой мяч
Футбол
Роналду, Месси и Мбаппе – в списке из 30 претендентов на «Золотой мяч»
#Золотой мяч
Футбол
18-летний Педри претендует на «Золотой мяч». Это лидер сезона-2020/21 по количеству матчей
#Педри
Футбол
«Золотой мяч»-2020 отменен. Его не вручат впервые за 64 года
#Золотой мяч