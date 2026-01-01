Золотой мяч

Учредитель
Журнал France Football
Дата учреждения
1956 г.
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Футбол
Бензема выиграл «Золотой мяч»-2022, игрокам «Реала» доставались шесть призов из последних девяти
#Карим Бензема
1
Футбол
Где смотреть церемонию вручения «Золотого мяча» – во сколько прямая трансляция
#Золотой мяч
1
Футбол
Месси 15 раз попадал в голосование за «Золотой мяч»: дважды не был в тройке, в 2006 году занял 20-е место
#Лионель Месси
1
Футбол
Месси набрал 613 очков в голосовании за «Золотой мяч»-2021. Левандовски получил на 33 меньше
#Лионель Месси
1
Футбол
«Золотой мяч»-2021: полный список всех мест
#Золотой мяч
2
Футбол
🐐 Месси в рекордный седьмой раз получил «Золотой мяч». Он обошел в голосовании Левандовски и Жоржиньо
#Лионель Месси
1
Футбол
«Челси» – лучшая команда 2021 года. France Football впервые вручил эту награду
#Челси
1
Футбол
Роналду занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч»-2021 и не приехал на церемонию
#Криштиану Роналду
Футбол
Доннарумма – лучший вратарь 2021 года. Он выиграл Евро-2020
#Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
Левандовски стал лучшим нападающим 2021 года. Эта премия вручается впервые
#Роберт Левандовски
Футбол
Педри – лучший молодой игрок 2021 года
#Педри
Футбол
France Football объявил 15 последних мест голосования на «Золотой мяч». Модрич и Кейн не вошли в топ-20
#Золотой мяч
Футбол
Во сколько начало церемонии вручения «Золотого мяча-2021»
#Золотой мяч
Футбол
Где смотреть церемонию вручения «Золотого мяча-2021»
#Золотой мяч
Футбол
Дата проведения церемонии вручения «Золотого мяча-2021»
#Золотой мяч
Футбол
Роналду, Месси и Мбаппе – в списке из 30 претендентов на «Золотой мяч»
#Золотой мяч
Футбол
18-летний Педри претендует на «Золотой мяч». Это лидер сезона-2020/21 по количеству матчей
#Педри
Футбол
«Золотой мяч»-2020 отменен. Его не вручат впервые за 64 года
#Золотой мяч