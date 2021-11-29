Криштиану Роналду
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Золотой мяч
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Роналду занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч»-2021 и не приехал на церемонию
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые с 2010 года не попал в тройку лучших игроков.
Последний раз Роналду выигрывал «Золотой мяч» в 2017 году. Всего у него пять побед – это второй показатель в истории.
В голосовании 2021 года его обошли Лионель Месси, Роберт Левандовски, Карим Бензема, Нголо Канте и Жоржиньо.
Левандовски стал лучшим нападающим 2021 года. Эта премия вручается впервые
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