Роналду занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч»-2021 и не приехал на церемонию

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые с 2010 года не попал в тройку лучших игроков.

Последний раз Роналду выигрывал «Золотой мяч» в 2017 году. Всего у него пять побед – это второй показатель в истории.

В голосовании 2021 года его обошли Лионель Месси, Роберт Левандовски, Карим Бензема, Нголо Канте и Жоржиньо.

Левандовски стал лучшим нападающим 2021 года. Эта премия вручается впервые