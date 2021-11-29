Криштиану Роналду
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#Криштиану Роналду #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Золотой мяч
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Роналду занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч»-2021 и не приехал на церемонию

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые с 2010 года не попал в тройку лучших игроков.

Последний раз Роналду выигрывал «Золотой мяч» в 2017 году. Всего у него пять побед – это второй показатель в истории.

В голосовании 2021 года его обошли Лионель Месси, Роберт Левандовски, Карим Бензема, Нголо Канте и Жоржиньо.

Левандовски стал лучшим нападающим 2021 года. Эта премия вручается впервые

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Источник:
France Football
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