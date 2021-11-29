Лионель Месси
ПСЖ
Роберт Левандовски
Золотой мяч
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🐐 Месси в рекордный седьмой раз получил «Золотой мяч». Он обошел в голосовании Левандовски и Жоржиньо
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France Football объявил итоги голосования на «Золотой мяч» – главную индивидуальную награду в футболе.
1. 🇦🇷 Лионель Месси («ПСЖ»)
2. 🇵🇱 Роберт Левандовски («Бавария»)
3. 🇮🇹 Жоржиньо («Челси»)
Для Месси это седьмой «Золотой мяч» в карьере. Ни один другой игрок не получал его чаще. Ближайший к Месси по числу побед – Криштиану Роналду (пять наград).
- Награду вручают за календарный год по итогам голосования среди журналистов, капитанов и главных тренеров сборных.
- Месси в 2021 году выиграл свой первый титул на крупном турнире с Аргентиной – Кубок Америки.
- На клубном уровне с «Барселоной» он занял третье место в чемпионате Испании и дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов.
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30 ноября 2021, 00:30
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