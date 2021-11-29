🐐 Месси в рекордный седьмой раз получил «Золотой мяч». Он обошел в голосовании Левандовски и Жоржиньо

France Football объявил итоги голосования на «Золотой мяч» – главную индивидуальную награду в футболе.

1. 🇦🇷 Лионель Месси («ПСЖ»)

2. 🇵🇱 Роберт Левандовски («Бавария»)

3. 🇮🇹 Жоржиньо («Челси»)

Для Месси это седьмой «Золотой мяч» в карьере. Ни один другой игрок не получал его чаще. Ближайший к Месси по числу побед – Криштиану Роналду (пять наград).