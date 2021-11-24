Где смотреть церемонию вручения «Золотого мяча-2021»

France Football организует церемонию вручения «Золотого мяча-2021». Она состоится 29 ноября в парижском театре Шатле. Время начала – 22:30 по Москве.

«Матч ТВ» покажет мероприятие в прямом эфире. Трансляцию можно посмотреть на ТВ и по этой ссылке. Основные моменты церемонии будут в твиттере France Football.

Последним обладателем «Золотого мяча» становился Лионель Месси. В 2020 году церемония была отменена из-за пандемии коронавируса. Месси имеет шесть «Золотых мячей».