Золотой мяч
Поделиться:
Комментарии:
0
#Золотой мяч

Где смотреть церемонию вручения «Золотого мяча-2021»

2 часа назад

France Football организует церемонию вручения «Золотого мяча-2021». Она состоится 29 ноября в парижском театре Шатле. Время начала – 22:30 по Москве.

«Матч ТВ» покажет мероприятие в прямом эфире. Трансляцию можно посмотреть на ТВ и по этой ссылке. Основные моменты церемонии будут в твиттере France Football.

Последним обладателем «Золотого мяча» становился Лионель Месси. В 2020 году церемония была отменена из-за пандемии коронавируса. Месси имеет шесть «Золотых мячей».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Матч ТВ»
Еще по теме
Как устроено голосование за «Золотой мяч»: кто выбирает, откуда среди них несуществующие люди, правда ли все голосуют за своих
«Золотой мяч» вручается в театре Шатле. Построен на месте тюрьмы, богатые могут покупать билеты бедным, там шли русские премьеры – со скандалами
Кто выиграет «Золотой мяч» – по оценкам букмекеров: на кого ставить, какие коэффициенты и кто фаворит
Первый «Золотой мяч» Роналду. В топ-6 попал Аршавин, а «Ливерпуль» заранее заказал под Торреса частный самолет и вечеринку
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Золотой мяч