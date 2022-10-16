Где смотреть церемонию вручения «Золотого мяча» – во сколько прямая трансляция

17 октября в парижском театре Шатле пройдет вручение «Золотого мяча». Церемония начнется в 21:30 по московскому времени.

L'Equipe проведет бесплатную трансляцию на официальном сайте. «Матч ТВ» не указал в телепрограмме возможность просмотра мероприятия.

Ведущими церемонии вручения «Золотого мяча» станут Дидье Дрогба и Сэнди Хериберт. Они уже дважды вели ее вместе. В 2020 году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавируса.

У «Золотого мяча» поменялся формат. Теперь награда вручается за достижения в конкретный сезон – с 31 августа 2021-го по 31 июля 2022 года. Ранее – за показатели в календарном году.

Лионель Месси не попал в список претендентов на «Золотой мяч» в 2022 году. Он выигрывал его в 2021-м.