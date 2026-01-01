Золотой мяч

Учредитель
Журнал France Football
Дата учреждения
1956 г.
Лента
Материалы
Новости
Месси действительно выиграет еще один «Золотой мяч»? Кто и что об этом говорит
1
#Золотой мяч
1
Бензема повторил образ Тупака на церемонии «Золотого мяча»: не хватило лишь золотой цепочки, зато сам разрабатывал модель очков
#Карим Бензема
Полный разбор новой церемонии «Золотого мяча»: как поменялся формат, кто фаворит, где следить за вручением
#Золотой мяч
Необычные моменты в списках голосования на «Золотой мяч». Португалия проигнорировала Роналду, 26 журналистов не включили Левандовски в пятерку лучших
#Золотой мяч
Льву Яшину за год до «Золотого мяча» разбивали стекла в квартире и подбрасывали записки с оскорблениями
#Лев Яшин
Еще один приз Месси – часы за 26 млн рублей: сделаны из розового золота, внутри – механизм против гравитации (для точности)
#Лионель Месси
Дети Месси – самые светлые герои церемонии «Золотого мяча». Корчили рожицы, танцевали, пришли в одинаковых с папой костюмах ❤️
#Лионель Месси
«Золотой мяч» должен умереть
4
#Золотой мяч
4
Как умирает France Football – журнал, который вручает «Золотой мяч». Сотрудники бастуют против сокращения штата, тираж падает
#France Football
Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?
#Футбол
1
«Лучше бы вручили Зендее». Как мир реагирует на седьмой «Золотой мяч» Месси
#Лионель Месси
Ведущие «Золотого мяча» вынесли для Месси красную кнопку. Он нажал – и Эйфелева башня засверкала!
#Лионель Месси
За что Месси все-таки заслужил этот «Золотой мяч»
3
#Лионель Месси
3
Тест об истории «Золотого мяча». Кто кроме Аршавина и Жиркова номинировался от России? Кто взял единственный «Супер мяч»?
#Золотой мяч
Загадочные гонщики в шлемах привезли два «Золотых мяча» на церемонию. Оказалось – это звезды Формулы 1
#Золотой мяч
Быстрые факты о «Золотом мяче»: представители 19 стран, 65% побед у форвардов, сегодня реально выиграть впервые даже в 33 года
#Золотой мяч
Кто и как создает приз «Золотого мяча»: бригада из одиннадцати человек от семьи ювелиров из XVI века
#Золотой мяч
«Золотой мяч» вручается в театре Шатле. Построен на месте тюрьмы, богатые могут покупать билеты бедным, там шли русские премьеры – со скандалами
#Золотой мяч
Как устроено голосование за «Золотой мяч»: кто выбирает, откуда среди них несуществующие люди, правда ли все голосуют за своих
2
#Золотой мяч
2
Кто выиграет «Золотой мяч» – по оценкам букмекеров: на кого ставить, какие коэффициенты и кто фаворит
#Золотой мяч
Разбираем все слухи вокруг «Золотого мяча-2021». Неужели Месси победит? Правда, что вручат аж два мяча сразу? А сколько человек уже знают результат?
2
#Золотой мяч
2
Фалькао, Буффон и Гризманн. Они бы получили «Золотой мяч», если бы Месси и Роналду выиграли его лишь раз
#Золотой мяч