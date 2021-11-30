Льву Яшину за год до «Золотого мяча» разбивали стекла в квартире и подбрасывали записки с оскорблениями

Народ ругал Яшина за матч, в котором он вообще не должен был участвовать из-за сотрясения мозга. Но чиновники не разрешили отдохнуть

Летом 1962 года сборная СССР как действующий чемпион Европы поехала на чемпионат мира в Чили. Дома все рассчитывали только на золото: повлияли недавний успех и советская пресса, которая характеризовала сборную как лучшую.

Но сборная СССР вылетела в первом раунде плей-офф (тогда это был четвертьфинал), проиграв хозяевам турнира (1:2). Один мяч чилийцы забили со штрафного, а второй – дальним ударом.

Три советских журналистов (по другой версии – один из них: далекий от футбола, но единственный с прямой связью в Москву), которые работали на том чемпионате мира, направили телефонограмму: «В проигрыше виноват Яшин, пропустивший два легких мяча и тем самым обрекший команду на поражение».

Яшину на тот момент уже 32 года. Нападающий Виктор Понедельник вспоминал: «Перед тем злополучным матчем он получил двойное сотрясение мозга в игре против Уругвая. Уругвайцы были самыми настоящими бандитами! Когда он в броске забирал мяч, в него врезался нападающий.

Перед чемпионатом в контрольном матче в Венесуэле Володю Маслаченко так же «убили». И вот ситуация: Маслаченко нет, Яшин, все видят, не в порядке, остается один Сережа Котрикадзе. Он был в великолепной форме, но ни разу не играл за сборную.

Андрей Петрович Старостин звонит в Москву председателю Спорткомитета с просьбой дать передохнуть Яшину. Тот отвечает: надо посоветоваться с ЦК. А ЦК командует: только Яшин!