Лионель Месси
Золотой мяч
Поделиться:
Месси 15 раз попадал в голосование за «Золотой мяч»: дважды не был в тройке, в 2006 году занял 20-е место
1
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл седьмой «Золотой мяч» в карьере. Это рекорд. Ближайший соперник – Криштиану Роналду (пять побед).
Месси набрал 613 очков в голосовании за «Золотой мяч»-2021. Левандовски получил на 33 меньше
Месси с 2006 года попадает в список претендентов на «Золотой мяч». С 2008 года он только раз не был в тройке лучших.
Как было по годам:
- 2⃣0⃣ 2006. 20-е место
- 3⃣ 2007. Третье место
- 2⃣ 2008. Второе место
- 🌟 2009. Первое место
- 🌟 2010. Первое место
- 🌟 2011. Первое место
- 🌟 2012. Первое место
- 2⃣ 2013. Второе место
- 2⃣ 2014. Второе место
- 🌟 2015. Первое место
- 2⃣ 2016. Второе место
- 2⃣ 2017. Второе место
- 5⃣ 2018. Пятое место
- 🌟 2019. Первое место
- ❌ 2020. «Золотой мяч» не вручался
- 🌟 2021. Первое место
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
30 ноября 2021, 11:31
0
Комментарий скрыт модератором
ответить