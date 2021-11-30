Месси 15 раз попадал в голосование за «Золотой мяч»: дважды не был в тройке, в 2006 году занял 20-е место

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл седьмой «Золотой мяч» в карьере. Это рекорд. Ближайший соперник – Криштиану Роналду (пять побед).

Месси набрал 613 очков в голосовании за «Золотой мяч»-2021. Левандовски получил на 33 меньше

Месси с 2006 года попадает в список претендентов на «Золотой мяч». С 2008 года он только раз не был в тройке лучших.

Как было по годам:

2⃣0⃣ 2006 . 20-е место

. 20-е место 3⃣ 2007 . Третье место

. Третье место 2⃣ 2008 . Второе место

. Второе место 🌟 2009 . Первое место

. Первое место 🌟 2010 . Первое место

. Первое место 🌟 2011 . Первое место

. Первое место 🌟 2012 . Первое место

. Первое место 2⃣ 2013 . Второе место

. Второе место 2⃣ 2014 . Второе место

. Второе место 🌟 2015 . Первое место

. Первое место 2⃣ 2016 . Второе место

. Второе место 2⃣ 2017 . Второе место

. Второе место 5⃣ 2018 . Пятое место

. Пятое место 🌟 2019 . Первое место

. Первое место ❌ 2020 . «Золотой мяч» не вручался

. «Золотой мяч» не вручался 🌟 2021. Первое место

«Золотой мяч»-2021: полный список всех мест