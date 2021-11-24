Золотой мяч
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#Золотой мяч

Дата проведения церемонии вручения «Золотого мяча-2021»

3 часа назад

29 ноября в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». Она пройдет в театре Шатле. Там же мероприятие было в 2019 году. Вручением награды занимается France Football.

Мы подробно рассказывали о списке претендентов на «Золотой мяч-2021». Лионель Месси и Роберт Левандовскифавориты на получение награды.

В 2020 году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавируса. Лионель Месси остается последним игроком, который становился обладателем «Золотой мяч».

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Источник:
Гол
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