Золотой мяч
Дата проведения церемонии вручения «Золотого мяча-2021»
3 часа назад
29 ноября в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». Она пройдет в театре Шатле. Там же мероприятие было в 2019 году. Вручением награды занимается France Football.
Мы подробно рассказывали о списке претендентов на «Золотой мяч-2021». Лионель Месси и Роберт Левандовски – фавориты на получение награды.
В 2020 году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавируса. Лионель Месси остается последним игроком, который становился обладателем «Золотой мяч».
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые