Золотой мяч
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#Золотой мяч

Во сколько начало церемонии вручения «Золотого мяча-2021»

2 часа назад

29 ноября в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча-2021». Мероприятие начнется в 22:30 по московскому времени. «Матч ТВ» указывает это в расписании трансляций.

Предыдущая церемония вручения «Золотого мяча» проходила в театре Шатле в 2019 году. В 2020-м она планировалась, но была отменена из-за пандемии коронавируса.

Лионель Месси имеет шесть «Золотых мячей». Именно он становился обладателем награды в 2019 году. То мероприятие тоже проходило в театре Шатле.

Где смотреть церемонию вручения «Золотого мяча-2021»

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Источник:
Официальный сайт «Матч ТВ»
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