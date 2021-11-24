Во сколько начало церемонии вручения «Золотого мяча-2021»

29 ноября в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча-2021». Мероприятие начнется в 22:30 по московскому времени. «Матч ТВ» указывает это в расписании трансляций.

Предыдущая церемония вручения «Золотого мяча» проходила в театре Шатле в 2019 году. В 2020-м она планировалась, но была отменена из-за пандемии коронавируса.

Лионель Месси имеет шесть «Золотых мячей». Именно он становился обладателем награды в 2019 году. То мероприятие тоже проходило в театре Шатле.

Где смотреть церемонию вручения «Золотого мяча-2021»