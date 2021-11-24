Золотой мяч
Во сколько начало церемонии вручения «Золотого мяча-2021»
2 часа назад
29 ноября в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча-2021». Мероприятие начнется в 22:30 по московскому времени. «Матч ТВ» указывает это в расписании трансляций.
Предыдущая церемония вручения «Золотого мяча» проходила в театре Шатле в 2019 году. В 2020-м она планировалась, но была отменена из-за пандемии коронавируса.
Лионель Месси имеет шесть «Золотых мячей». Именно он становился обладателем награды в 2019 году. То мероприятие тоже проходило в театре Шатле.
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