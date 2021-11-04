Тренер детей Кадырова победил боксера из Ганы нокаутом на 43-й секунде. Зрители обсуждают, не упал ли он еще до удара
На боксерском турнире «Время легенд» в Грозном проходил бой Абдулкерима Эдилова и Ричарда Ларти. Бой закончился уже на 43-й секунде нокаутом от Эдилова.
Но сам нокаут вызывает подозрения. Если посмотреть видео на замедленной скорости, то кажется, что Ларти падает еще до удара Эдилова. Комментатор «Матч ТВ» считает, что Эдилов попал в височную долю.
С другого ракурса.
Видео с этим боем на ютуб-канале «Матч ТВ» подписано как «Эдилов уложил Ричарда Ларти внушительным нокаутом». Люди его задизлайкали (86 лайков и 670 дизлайков на момент публикации). В комментариях – возмущение, шутки о падениях Рахима Стерлинга и плохой актерской игре Ларти. Еще людей удивляет, что после нокаута у Ларти согнуты колени.
Ларти год назад тоже загадочно упал в нокаут (но уже во втором раунде) в бою в Лондоне. Под его постами в инстаграме тогда люди возмущались, что он устроил «шоу и танцы».
Ларти – чемпион Ганы, но за ее пределами имеет лишь пять боев – он их все проиграл. Во всех боях в Гане Ларти побеждал.
Абдулкерим Эдилов – бывший боец UFC, который два года пробует в профессиональном боксе. У него сейчас четыре боя и четыре победы нокаутом. Три боя проходили в Грозном, один в Москве.
Эдилов – близкий друг Рамзана Кадырова, тренирует его детей в клубе «Ахмат». Перед боем Эдилов выкладывал в инстаграме фото с семьей Кадырова, а после – поздравления его 14-летнему сыну Эли Кадырову, который на том же ивенте «Время легенд» провел бой по правилам любительского бокса – и выиграл техническим нокаутом в третьем раунде. Свой нокаут Эдилов в инстаграме никак не комментировал.
Победу Эдилова коротко оценил Рамзан Кадыров:
«Опытный соперник из Ганы Ричард Ларти не смог абсолютно ничего противопоставить Эдилову».