Тренер детей Кадырова победил боксера из Ганы нокаутом на 43-й секунде. Зрители обсуждают, не упал ли он еще до удара

Абдулкерим Эдилов – бывший боец UFC, который два года пробует в профессиональном боксе. У него сейчас четыре боя и четыре победы нокаутом. Три боя проходили в Грозном, один в Москве.

Эдилов – близкий друг Рамзана Кадырова, тренирует его детей в клубе «Ахмат». Перед боем Эдилов выкладывал в инстаграме фото с семьей Кадырова, а после – поздравления его 14-летнему сыну Эли Кадырову, который на том же ивенте «Время легенд» провел бой по правилам любительского бокса – и выиграл техническим нокаутом в третьем раунде. Свой нокаут Эдилов в инстаграме никак не комментировал.