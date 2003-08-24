Алена Косторная

Дата рождения
24 августа 2003 г.
Достижения
Чемпионка Европы 2020 г.
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Фигурное катание
«С такой травмой можно было кататься». Тутберидзе прокомментировала пропуск чемпионата России Косторной
#Алена Косторная
Фигурное катание
Во сколько начало короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у женщин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы
#Алена Косторная
Фигурное катание
Все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
Щербакова – победитель Гран-при Франции. Она выиграла с падением в произвольной программе
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Щербакова презентовала новую короткую программу. И лидирует после нее на Гран-при в Гренобле
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Валиева лидирует на Skate Canada после короткой программы. Косторная показала новую постановку ⛸
#Skate Canada
Фигурное катание
Косторная, Туктамышева и Валиева из-за задержки с визами отложили вылет в Канаду. До Гран-при осталась неделя
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Валиева – победительница Finlandia Trophy. Туктамышева заняла второе место, Косторная – третье
#Камила Валиева
Фигурное катание
Косторная, Туктамышева и Валиева – среди участников Finlandia Trophy 2021
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у женщин, 12 сентября 2021 года
#фигурное катание
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало короткой программы у женщин, 11 сентября 2021 года
#фигурное катание
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин
#фигурное катание
Фигурное катание
Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России
#фигурное катание
Фигурное катание
ISU огласил заявки фигуристов на Гран-при. Щербакова выступит в Китае и Франции, Валиева – в Канаде и России
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Кихира – лидер мирового рейтинга фигуристок. Она заняла седьмое место на ЧМ-2021
#фигурное катание
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе повлияла на решение о возвращении Косторной. До конца сезона – испытательный срок
#Алена Косторная
Фигурное катание
Косторная ушла к Тутберидзе от Плющенко. Обратный трансфер был прошлым летом
#Алена Косторная
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Фигурное катание
Действующая чемпионка Европы Косторная не выступит на ЧМ по фигурному катанию. Ее не включили в сборную
#Алена Косторная
Фигурное катание
Состав участников финала Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Косторная идет шестой после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию
#Алена Косторная
Фигурное катание
Хромых заменит Косторную на турнире сборной России в Москве
#Майя Хромых
Фигурное катание
Косторная не выступит на турнире сборной России в Москве
#Алена Косторная
Фигурное катание
Ше-Линн Бурн поставила Косторной еще одну произвольную программу. Предыдущую она откатала два раза
#Алена Косторная
Фигурное катание
Щербакова лидирует на чемпионате России по фигурному катанию. Перед турниром она перенесла коронавирус
#фигурное катание
Фигурное катание
Расписание чемпионата России по фигурному катанию ⛸️
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию ⛸️
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию
#Алена Косторная
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Первый канал убрал из телеэфира трансляцию этапа Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Футбол
Косторная заболела коронавирусом и пропустит этап Кубка России
#Алена Косторная
Фигурное катание
Туктамышева не выигрывала этапы Гран-при с октября 2018 года
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Туктамышева победила на Гран-при России. Гулякова попала в тройку ⛸️
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Действующая чемпионка России Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Где смотреть Гран-при России по фигурному катанию ⛸️
#фигурное катание
Фигурное катание
Трусова выиграла этап Кубка России, дважды упав в произвольной программе
#Александра Трусова
Фигурное катание
Где смотреть трансляцию Кубка России по фигурному катанию – произвольные программы
#фигурное катание
Фигурное катание
Плющенко официально стал тренером Косторной. Тутберидзе тоже осталась в списке
#Алена Косторная
Фигурное катание
Кубок России по фигурке: где смотреть, когда будет, что дает ⛸️
#фигурное катание
1
Фигурное катание
Косторная показала только короткую программу на контрольных прокатах фигуристов. Каталась с травмой
#Алена Косторная
Фигурное катание
Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России⛸️
#фигурное катание
2
Фигурное катание
Косторная не сможет выступать за академию Плющенко в этом сезоне
#Алена Косторная
Фигурное катание
Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко
#Алена Косторная
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за коронавируса
#фигурное катание
Фигурное катание
Русские фигуристки побеждают на чемпионате Европы с 2014 года. За это время набрали 17 медалей
#фигурное катание
Фигурное катание
Трусова опередила Паганини на 32 балла в борьбе за бронзу на ЧЕ в женской фигурке
#Александра Трусова
Фигурное катание
Результат произвольной программы Щербаковой оказался лучше, чем общая сумма у четырех фигуристок
#фигурное катание
Фигурное катание
Все медали у России, новые четверные и поражение Загитовой – таким был финал Гран-при по фигурке
#фигурное катание