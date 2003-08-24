Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Славия Мозырь
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Джейкоб Лекхето
Рауль
Александер Чеферин
Марио Гетце
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Фигурное катание
Спортсмен
Алена Косторная
Поделиться:
Алена Косторная
Дата рождения
24 августа 2003 г.
Достижения
Чемпионка Европы 2020 г.
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Фигурное катание
«С такой травмой можно было кататься». Тутберидзе прокомментировала пропуск чемпионата России Косторной
#Алена Косторная
Фигурное катание
Во сколько начало короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у женщин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы
#Алена Косторная
Фигурное катание
Все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
Щербакова – победитель Гран-при Франции. Она выиграла с падением в произвольной программе
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Щербакова презентовала новую короткую программу. И лидирует после нее на Гран-при в Гренобле
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Валиева лидирует на Skate Canada после короткой программы. Косторная показала новую постановку ⛸
#Skate Canada
Фигурное катание
Косторная, Туктамышева и Валиева из-за задержки с визами отложили вылет в Канаду. До Гран-при осталась неделя
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Валиева – победительница Finlandia Trophy. Туктамышева заняла второе место, Косторная – третье
#Камила Валиева
Фигурное катание
Косторная, Туктамышева и Валиева – среди участников Finlandia Trophy 2021
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у женщин, 12 сентября 2021 года
#фигурное катание
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало короткой программы у женщин, 11 сентября 2021 года
#фигурное катание
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин
#фигурное катание
Фигурное катание
Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России
#фигурное катание
Фигурное катание
ISU огласил заявки фигуристов на Гран-при. Щербакова выступит в Китае и Франции, Валиева – в Канаде и России
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Кихира – лидер мирового рейтинга фигуристок. Она заняла седьмое место на ЧМ-2021
#фигурное катание
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе повлияла на решение о возвращении Косторной. До конца сезона – испытательный срок
#Алена Косторная
Фигурное катание
Косторная ушла к Тутберидзе от Плющенко. Обратный трансфер был прошлым летом
#Алена Косторная
1
Фигурное катание
Действующая чемпионка Европы Косторная не выступит на ЧМ по фигурному катанию. Ее не включили в сборную
#Алена Косторная
Фигурное катание
Состав участников финала Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Косторная идет шестой после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию
#Алена Косторная
Фигурное катание
Хромых заменит Косторную на турнире сборной России в Москве
#Майя Хромых
Фигурное катание
Косторная не выступит на турнире сборной России в Москве
#Алена Косторная
Фигурное катание
Ше-Линн Бурн поставила Косторной еще одну произвольную программу. Предыдущую она откатала два раза
#Алена Косторная
Фигурное катание
Щербакова лидирует на чемпионате России по фигурному катанию. Перед турниром она перенесла коронавирус
#фигурное катание
Фигурное катание
Расписание чемпионата России по фигурному катанию ⛸️
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию ⛸️
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию
#Алена Косторная
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Первый канал убрал из телеэфира трансляцию этапа Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Футбол
Косторная заболела коронавирусом и пропустит этап Кубка России
#Алена Косторная
Фигурное катание
Туктамышева не выигрывала этапы Гран-при с октября 2018 года
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Туктамышева победила на Гран-при России. Гулякова попала в тройку ⛸️
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Действующая чемпионка России Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Где смотреть Гран-при России по фигурному катанию ⛸️
#фигурное катание
Фигурное катание
Трусова выиграла этап Кубка России, дважды упав в произвольной программе
#Александра Трусова
Фигурное катание
Где смотреть трансляцию Кубка России по фигурному катанию – произвольные программы
#фигурное катание
Фигурное катание
Плющенко официально стал тренером Косторной. Тутберидзе тоже осталась в списке
#Алена Косторная
Фигурное катание
Кубок России по фигурке: где смотреть, когда будет, что дает ⛸️
#фигурное катание
1
Фигурное катание
Косторная показала только короткую программу на контрольных прокатах фигуристов. Каталась с травмой
#Алена Косторная
Фигурное катание
Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России⛸️
#фигурное катание
2
Фигурное катание
Косторная не сможет выступать за академию Плющенко в этом сезоне
#Алена Косторная
Фигурное катание
Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко
#Алена Косторная
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за коронавируса
#фигурное катание
Фигурное катание
Русские фигуристки побеждают на чемпионате Европы с 2014 года. За это время набрали 17 медалей
#фигурное катание
Фигурное катание
Трусова опередила Паганини на 32 балла в борьбе за бронзу на ЧЕ в женской фигурке
#Александра Трусова
Фигурное катание
Результат произвольной программы Щербаковой оказался лучше, чем общая сумма у четырех фигуристок
#фигурное катание
Фигурное катание
Все медали у России, новые четверные и поражение Загитовой – таким был финал Гран-при по фигурке
#фигурное катание