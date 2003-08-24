Алена Косторная

Дата рождения
24 августа 2003 г.
Достижения
Чемпионка Европы 2020 г.
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Скандальное откровение Тутберидзе в день финала ЧР-2022 по фигурному катанию: Косторная могла бы выступать с травмой. А могла бы?
#Алена Косторная
Грустно, что нет Косторной. Она бы не прошла на Олимпиаду – но ее личность очень нужна женской фигурке
#Алена Косторная
Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды
#фигурное катание
Фигурное катание готовится к важнейшей реформе правил: запрет на 15-летних участниц на взрослом уровне. Россия выступает против
#фигурное катание
Косторная поменяла обе программы за три месяца до Олимпиады. Не удивляйтесь – это нормально
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#Алена Косторная
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Итоги контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: костюм в цветах флага, пять четверных Трусовой, злость Тутберидзе
#фигурное катание
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
#фигурное катание
Состав России в фигурке на олимпийский сезон. Чемпионы Европы – в резерве, Медведевой и Загитовой вообще нет
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#фигурное катание
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Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России: кто выступает, зачем нужны, какие программы покажут
#фигурное катание
Теперь группа Тутберидзе – котел конкуренции. Сразу шесть фигуристок претендуют на олимпийские путевки
#Этери Тутберидзе
Плющенко тепло попрощался с Трусовой, но мощно подколол Косторную: сказал про раскаяния, испытательный срок и намекнул на провалы
#Александра Трусова
Правда, что на тренировках Тутберидзе на детей кричат и ругаются? Разбираем скандальный миф
#Этери Тутберидзе
Неожиданная помеха в переходе Косторной – контракт. Нужна оплата за тренировки в академии
#Алена Косторная
Косторная много наговорила про Тутберидзе, была счастлива после ухода, визжала от хореографа. И вдруг вернулась
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#Алена Косторная
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Косторная возвращается к Тутберидзе на спаде и после провала, а уходила – лидером
#Алена Косторная
Плющенко оправдывает провал Косторной через болезни. Не восстановилась после ковида, переболела ангиной
#Алена Косторная
Финал Кубка России – последний шанс на ЧМ для Туктамышевой. Против нее выйдет Косторная, которая заваливает сезон
#Елизавета Туктамышева
«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент
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#фигурное катание
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Доминирование Щербаковой на чемпионате России – сенсация. Обстоятельства всегда против, а она побеждает
#Анна Щербакова
Онлайн чемпионата России по фигурному катанию: Щербакова выиграла, Трусова – третья
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#фигурное катание
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Это межсезонье доказывает: менять тренера в фигурке можно и нужно
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#Евгения Медведева
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Что означает снятие Косторной? Теперь она не поедет на ЧМ? Кто выиграет чемпионат России?
#Алена Косторная
Кто выступит на Гран-при России по фигурному катанию? Какой формат? Когда финал?
#Гран-при России
Через приложение Gradient узнали, что будет со звездами спорта. Месси станет врачом, Леброн – адвокатом, а Косторная уйдет в дизайн
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#Криштиану Роналду
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Косторная перешла к Плющенко не в трансферное окно. И что теперь? Выступления только за старую школу? Или есть выход?
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#Алена Косторная
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Косторная мечтает о карьере нейрохирурга. И меняет тренера за два года до конца карьеры
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#Алена Косторная
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Как Косторная уходила от Тутберидзе. Рассказывает хореограф, который ставил ей программы
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#Алена Косторная
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Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко, хотя ей ставили две программы. Что известно о ситуации
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#Алена Косторная
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Кто такой Сергей Розанов – тренер, который ушел вместе с Трусовой
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#Сергей Розанов
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Мечты новой чемпионки фигурки – соревнования по конкуру и личная лошадь
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#Алена Косторная
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Месси и Дюрэнт похожи на русских, Роналду – на итальянца. Мы снова побаловались в приложении Gradient
#Лионель Месси