Косторная заболела коронавирусом и пропустит этап Кубка России

«Накануне соревнований спортсменка прошла обязательное тестирование на коронавирус, тест дал положительный результат», – сообщение от Федерации фигурного катания на коньках России.

Из-за этого Алена Косторная не выступит на пятом этапе, который пройдет в Москве.

Ранее коронавирус был обнаружен у Елизаветы Туктамышевой и Дмитрия Алиева.