Алена Косторная
фигурное катание
коронавирус
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#Алена Косторная #коронавирус #фигурное катание

Косторная заболела коронавирусом и пропустит этап Кубка России

04 декабря, 11:25

«Накануне соревнований спортсменка прошла обязательное тестирование на коронавирус, тест дал положительный результат», – сообщение от Федерации фигурного катания на коньках России.

Из-за этого Алена Косторная не выступит на пятом этапе, который пройдет в Москве.

Ранее коронавирус был обнаружен у Елизаветы Туктамышевой и Дмитрия Алиева.

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