Алена Косторная
фигурное катание
коронавирус
Косторная заболела коронавирусом и пропустит этап Кубка России
04 декабря, 11:25
«Накануне соревнований спортсменка прошла обязательное тестирование на коронавирус, тест дал положительный результат», – сообщение от Федерации фигурного катания на коньках России.
Из-за этого Алена Косторная не выступит на пятом этапе, который пройдет в Москве.
Ранее коронавирус был обнаружен у Елизаветы Туктамышевой и Дмитрия Алиева.
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