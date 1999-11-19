Евгения Медведева

Дата рождения
19 ноября 1999 г.
Достижения
2-кратная чемпионка мира
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Новости
Фигурное катание
Туктамышева вошла в комиссию спортсменов Федерации фигурного катания. Оно обошла Загитову и Медведеву в голосовании
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Загитова и Медведева поучаствуют в показательных выступлениях на ЧР-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Шоу «Ледниковый период»: где и когда смотреть первую серию нового сезона
#фигурное катание
Фигурное катание
Медведева выступит в шоу «Ледниковый период» в паре с Милохиным
#Евгения Медведева
Фигурное катание
Состав участников нового сезона шоу «Ледниковый период»: Сотникова, Медведева, Бородина, Милохин
#фигурное катание
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин
#фигурное катание
Фигурное катание
Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России
#фигурное катание
Олимпиада 2020
Посол ОКР Евгения Медведева не поедет в Токио из-за ковидных ограничений. Она поддержит команду России дистанционно
#Евгения Медведева
Фигурное катание
Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России по фигурному катанию на новый сезон
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Кихира – лидер мирового рейтинга фигуристок. Она заняла седьмое место на ЧМ-2021
#фигурное катание
Фигурное катание
Россия брала медали в женском фигурном катании на семи из десяти последних ЧМ. Медведева принесла больше всех
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Ни один действующий призер у женщин не выступит на ЧМ-2021 по фигурному катанию
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Команда Загитовой победила на командном турнире фигуристов сборной России
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Итоги жеребьевки на командном турнире фигуристов сборной России
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Полное расписание командного турнира сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Где и во сколько смотреть командный турнир сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного турнира сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
ФФККР и Первый канал представили «Кубок Первого канала»
#Кубок Первого канала (фигурное катание)
Фигурное катание
Шесть сезонов подряд на чемпионате России побеждают ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
Щербакова лидирует на чемпионате России по фигурному катанию. Перед турниром она перенесла коронавирус
#фигурное катание
Фигурное катание
Расписание чемпионата России по фигурному катанию ⛸️
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию ⛸️
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Медведева покажет показательный номер на чемпионате России. Но не выступит на самом турнире ⛸️
#Евгения Медведева
Фигурное катание
Медведева пропустит чемпионат России по фигурному катанию. Ее нет в предварительном списке участников ⛸️
#Евгения Медведева
Фигурное катание
Первый канал убрал из телеэфира трансляцию этапа Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Медведева пропустит пятый этап Кубка России
#Евгения Медведева
Фигурное катание
Медведева рассказала о сильной простуде и осложнениях из-за спины. Mash писал, что у нее коронавирус
#Евгения Медведева
Фигурное катание
Медведева не выступит на Гран-при-России из-за травмы
#Евгения Медведева
Фигурное катание
У Евгении Медведевой защемление нерва позвоночника
#Евгения Медведева
Фигурное катание
Евгения Медведева пропустит этап Кубка России из-за травмы спины
#Евгения Медведева
Фигурное катание
Медведева пропустит первый этап Кубка России
#Евгения Медведева
Фигурное катание
Кубок России по фигурке: где смотреть, когда будет, что дает ⛸️
#фигурное катание
1
Фигурное катание
Медведева возвращается в группу Тутберидзе
#Евгения Медведева
1
Фигурное катание
Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России⛸️
#фигурное катание
2
Фигурное катание
Фигуристка Кихира теперь сотрудничает с тренером Орсером
#Рика Кихира
Фигурное катание
Японский болельщик обратился к посольству России с просьбой забрать Медведеву из его страны
#Евгения Медведева
Фигурное катание
Медведева анонсировала коллекцию со своими рисунками. Этого объявления все ждали больше часа
#Евгения Медведева
Фигурное катание
Русские фигуристки побеждают на чемпионате Европы с 2014 года. За это время набрали 17 медалей
#фигурное катание
Фигурное катание
Загитова впервые в карьере выиграла ЧМ по фигурному катанию. Медведева – третья
#ЧМ-2019 (фигурное катание)
Фигурное катание
ЧМ по фигурному катанию, короткая программа: Загитова выиграла, Медведева не попала в тройку
#Алина Загитова
Фигурное катание
«Внутри меня жила маленькая девочка. Но вы ее убили», – твит Туктамышевой после непопадания на ЧМ
#Елизавета Туктамышева