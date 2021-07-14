Евгения Медведева
ОКР
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#Евгения Медведева #ОКР

Посол ОКР Евгения Медведева не поедет в Токио из-за ковидных ограничений. Она поддержит команду России дистанционно

3 часа назад

Евгения Медведева и президент ОКР Станислав Поздняков

сайт ОКР

Евгения Медведева не поедет на Олимпиаду, говорится в пресс-релизе Олимпийского комитета России (ОКР).

  • Решение приняли из-за коронавирусных ограничений в Японии. Они «практически исключают личное общение» Медведевой со сборной.
  • Медведева объяснила, что ее роль была именно в личной поддержке спортсменов и участии в мероприятиях. Но ограничения делают поездку «бессмысленной».
  • Теперь роль Медведевой будет в поддержке сборной через СМИ и другие медиа.

Медведева стала послом в 2019 году. Она дважды побеждала на чемпионате мира по фигурному катанию и становилась серебряным призером Олимпиады-2018.

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Источник:
сайт ОКР
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