Евгения Медведева
ОКР
Посол ОКР Евгения Медведева не поедет в Токио из-за ковидных ограничений. Она поддержит команду России дистанционно
3 часа назад
Евгения Медведева не поедет на Олимпиаду, говорится в пресс-релизе Олимпийского комитета России (ОКР).
- Решение приняли из-за коронавирусных ограничений в Японии. Они «практически исключают личное общение» Медведевой со сборной.
- Медведева объяснила, что ее роль была именно в личной поддержке спортсменов и участии в мероприятиях. Но ограничения делают поездку «бессмысленной».
- Теперь роль Медведевой будет в поддержке сборной через СМИ и другие медиа.
Медведева стала послом в 2019 году. Она дважды побеждала на чемпионате мира по фигурному катанию и становилась серебряным призером Олимпиады-2018.
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