Посол ОКР Евгения Медведева не поедет в Токио из-за ковидных ограничений. Она поддержит команду России дистанционно

Евгения Медведева не поедет на Олимпиаду, говорится в пресс-релизе Олимпийского комитета России (ОКР).

Решение приняли из-за коронавирусных ограничений в Японии. Они «практически исключают личное общение» Медведевой со сборной.

Медведева объяснила, что ее роль была именно в личной поддержке спортсменов и участии в мероприятиях. Но ограничения делают поездку «бессмысленной».

Теперь роль Медведевой будет в поддержке сборной через СМИ и другие медиа.

Медведева стала послом в 2019 году. Она дважды побеждала на чемпионате мира по фигурному катанию и становилась серебряным призером Олимпиады-2018.