Евгения Медведева
фигурное катание
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#Евгения Медведева #фигурное катание

Медведева пропустит пятый этап Кубка России

01 декабря, 14:50

Евгения Медведева ранее пропустила два этапа Кубка России, а также Гран-при России по фигурному катанию.

Сейчас ее имени нет в предварительном списке участников на пятый этап Кубка.

В ноябре телеграм-канал Mash сообщил, что Медведева заразилась коронавирусом. Сама спортсменка позже рассказала, что у нее были осложнения из-за спины и сильная простуда.

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