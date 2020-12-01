Медведева пропустит пятый этап Кубка России

Евгения Медведева ранее пропустила два этапа Кубка России, а также Гран-при России по фигурному катанию.

Сейчас ее имени нет в предварительном списке участников на пятый этап Кубка.

В ноябре телеграм-канал Mash сообщил, что Медведева заразилась коронавирусом. Сама спортсменка позже рассказала, что у нее были осложнения из-за спины и сильная простуда.