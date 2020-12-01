Евгения Медведева
фигурное катание
Медведева пропустит пятый этап Кубка России
01 декабря, 14:50
Евгения Медведева ранее пропустила два этапа Кубка России, а также Гран-при России по фигурному катанию.
Сейчас ее имени нет в предварительном списке участников на пятый этап Кубка.
В ноябре телеграм-канал Mash сообщил, что Медведева заразилась коронавирусом. Сама спортсменка позже рассказала, что у нее были осложнения из-за спины и сильная простуда.
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