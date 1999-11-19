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Фигурное катание
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Евгения Медведева
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Евгения Медведева
Дата рождения
19 ноября 1999 г.
Достижения
2-кратная чемпионка мира
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