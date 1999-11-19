Евгения Медведева

Дата рождения
19 ноября 1999 г.
Достижения
2-кратная чемпионка мира
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На трех Олимпиадах подряд главная фаворитка России не берет золото, зато берет другая наша – смотрим каждый случай
#Камила Валиева
Скандальное откровение Тутберидзе в день финала ЧР-2022 по фигурному катанию: Косторная могла бы выступать с травмой. А могла бы?
#Алена Косторная
Медведева и Милохин встречаются? Почему все обсуждают их поцелуй на льду?
#Евгения Медведева
Медведева не любит, когда ее называют Жека. Ой: ее новый партнер Даня Милохин набил татуировку с медвежонком и подписью «Жека»
#Даня Милохин
Новый «Ледниковый период»: участники, дата, интриги. Главный персонаж – Милохин, Сотникова без партнера, Загитова взяла интервью у Медведевой
#фигурное катание
Медведева попала в новый «Ледниковый период». Там пересечется с Загитовой – после скандального юбилея школы
#Евгения Медведева
Почему Загитова и Медведева не участвуют в контрольных прокатах сборной России? Они точно не попадут на Олимпиаду?
#фигурное катание
Состав России в фигурке на олимпийский сезон. Чемпионы Европы – в резерве, Медведевой и Загитовой вообще нет
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#фигурное катание
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Новая чемпионка фигурки в 15 лет прыгает четверные, попадает в Книгу Гиннесса и бьет баллы Загитовой
#Александра Трусова
Видите везде споры про Туктамышеву и Медведеву? Объясняем, что сейчас творится в фигурке
#фигурное катание
Как ругались Загитова и Медведева. Психоз на Олимпиаде, подкол из-за музыки, игнор в интервью
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#Алина Загитова
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Загитова и Медведева – в гостях у Урганта. Мило поиграли с собаками и похвалили друг друга для конкурса
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#Алина Загитова
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«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент
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#фигурное катание
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Это межсезонье доказывает: менять тренера в фигурке можно и нужно
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#Евгения Медведева
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Месси, Овечкин и другие звезды спорта – герои мультов Pixar и Disney. Это магия фильтров приложения ToonMe
#ToonMe
Онлайн чемпионата России по фигурному катанию: Щербакова выиграла, Трусова – третья
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#фигурное катание
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Кто выступит на Гран-при России по фигурному катанию? Какой формат? Когда финал?
#Гран-при России
Медведева постоянно говорит о проблемах со спиной. Все так серьезно? Что именно у нее болит?
#Евгения Медведева
Два года Медведевой без Тутберидзе: реклама, новое питание, запуск магазина
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#Евгения Медведева
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Почему возвращение Медведевой к Тутберидзе – это ожидаемо
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#Евгения Медведева
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Почему от Тутберидзе уходят фигуристки: семейные решения, ошибки в катании, скандалы
#Этери Тутберидзе
Медведева уже два года живет в Канаде: стала веганом, плотно занялась рисованием и переоткрывает себя
#Евгения Медведева
Когда и как оформят уход Трусовой? Кто уже переходил от Тутберидзе к Плющенко? Главное о шумном трансфере в фигурке
#Александра Трусова
Все бывшие чемпионки женской фигурки провалили сезон. Эра официально поменялась
#фигурное катание
Медведева рассказала о снятии с ЧР: сломался ботинок, выступит на показательных, выбрала музыку на следующий сезон
#Евгения Медведева
Теперь чемпионат России – главный турнир в женской фигурке
#фигурное катание
Медведева показала лучшие эмоции ЧМ. Не помешала даже травма бедра
#Евгения Медведева