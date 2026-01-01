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ЧМ-2021 (фигурное катание)
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ЧМ-2021 (фигурное катание)
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Правда, что на тренировках Тутберидзе на детей кричат и ругаются? Разбираем скандальный миф
#Этери Тутберидзе
Щербакова празднует день рождения на чемпионате мира. Чен поздравил ее, подарив торт
#Анна Щербакова
Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Щербакова провела два стабильных года перед Олимпиадой. Пока соперницы решали проблемы и отставали
#Анна Щербакова
Трусова грустила, что не взяла любимых собак на ЧМ. Родители поддержали – показали их перед произвольной
#Александра Трусова
Серебро Туктамышевой важнее любого золота
#Елизавета Туктамышева
Щербакова встала и не поверила оценкам. Ее радость от золота ЧМ – отдельное шоу
#Анна Щербакова
Чем интересна Рика Кихира – соперница русских фигуристок, которая провалилась. Катается сутками и чуть не перешла к Плющенко
#Рика Кихира
Туктамышева расплакалась после проката. Она выиграла медаль ЧМ впервые за шесть лет
#Елизавета Туктамышева
Трусова откатала сложнейшую программу в истории женской фигурки. И взлетела до бронзы с 12 места
#Александра Трусова
Узнаем новых фигуристов-чемпионов. Мишина меняла партнера и теряла мотивацию, Галлямов ориентируется на Златана
#Александр Галлямов
Туктамышева побеждает время. В возрасте, когда многие звезды заканчивают, она попадает на чемпионат мира и растет в прыжках
#Елизавета Туктамышева
«Как отпразднуем победу? Мы идем спать». Радость чемпионов мира по фигурному катанию
#Анастасия Мишина
Раздельный пьедестал на ЧМ по фигурке. Русские пары награждали сами себя, соблюдали дистанцию и слушали Чайковского вместо гимна
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
«Лучше говорить, чем тонуть в страданиях». Бронзовый призер прошлого ЧМ по фигурке cейчас остался 25-м
#Винсент Чжоу
Русский дебютант ЧМ катается под музыку из «Бандитского Петербурга». Взял ее из-за Плющенко
1
#Евгений Семененко
1
Видеоболь: французская фигуристка хромает и уходит через минуту проката – под песню Алиши Киз о бессмысленности жизни
8
#Маэ-Беренис Мейете
8
Трусова провалила старт ЧМ из-за волнения. Но после такого она еще претендует на призы
#Александра Трусова
Русские фигуристы катались с температурой и ходили без масок. На ЧМ другой мир: нельзя касаться бортика или давать куртку тренеру
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Коляда изменился при новом тренере. Теперь он кайфует от работы и катается чище
#Михаил Коляда
Финал Кубка России – последний шанс на ЧМ для Туктамышевой. Против нее выйдет Косторная, которая заваливает сезон
#Елизавета Туктамышева
Вышел официальный гимн ЧМ-2021 по фигурке. Там Полина Гагарина поет с победителем «Евровидения»
1
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
1