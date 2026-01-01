ЧМ-2021 (фигурное катание)

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Календарь турниров по фигурному катанию сезона-2021/22
#фигурное катание
Фигурное катание
Трусова заявлена запасной на командный чемпионат мира по фигурному катанию
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Кихира – лидер мирового рейтинга фигуристок. Она заняла седьмое место на ЧМ-2021
#фигурное катание
Фигурное катание
Сборная России взяла шесть медалей на ЧМ по фигурному катанию. Это повторение результата 1999 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов – чемпионы мира по фигурному катанию 🥇
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Сколько Трусова заработала за третье место на чемпионате мира по фигурному катанию
#Александра Трусова
Фигурное катание
Чен – победитель ЧМ по фигурному катанию. Русские спортсмены заработали три квоты на Олимпиаду
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Сколько Туктамышева заработала за второе место на чемпионате мира по фигурному катанию
#Елизавета Туктамышева
1
Фигурное катание
Сколько Щербакова заработала за победу на чемпионате мира по фигурному катанию
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Где смотреть произвольную программу у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 27 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Во сколько начнется произвольная программа у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 27 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Трусова заканчивала на третьем месте все главные международные турниры, где участвовала
#Александра Трусова
Фигурное катание
На последних пяти ЧМ фигуристки из России забрали четыре золота. Все – ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
Россия брала медали в женском фигурном катании на семи из десяти последних ЧМ. Медведева принесла больше всех
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
«Надо лучше учитывать время проката». Кихира объяснила седьмое место на чемпионате мира
#Рика Кихира
Фигурное катание
Щербакова выиграла все турниры со своим участием в сезоне-2020/21
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Впервые в истории фигурного катания фигуристки из России заняли весь пьедестал на чемпионате мира
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Россия взяла все медали в женских соревнованиях на ЧМ по фигурному катанию. У Щербаковой – золото 🥇
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ по фигурному катанию. Упала с двух
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусова заявила пять четверых прыжков на произвольную программу ЧМ по фигурному катанию. Щербакова – два
#Александра Трусова
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию. Степанова и Букин – в пятерке лучших
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на женскую произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Во сколько начнется женская произвольная программа на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Где смотреть женскую произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Во сколько начнется ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Где смотреть ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Россия – лидер по числу медалей у спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию за последние десять лет
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Тарасова и Морозов заняли четвертое место на ЧМ по фигурному катанию. До этого три турнира подряд у них были медали
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Бойкова и Козловский впервые стали медалистами ЧМ по фигурному катанию🥉. Это действующие чемпионы Европы
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Мишина и Галлямов взяли золото чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар🥇
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
1
Фигурное катание
Прогноз на произвольную программу у пар на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Где смотреть произвольную программу у пар на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 год
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Во сколько начнется произвольная программа у пар на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Ханю лидирует после короткой программы у мужчин на ЧМ по фигурному катанию. 17-летний Кагияма вошел в тройку
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Коляда опередил Семененко почти на семь баллов в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Когда выступят фигуристы из России в короткой программе у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Во сколько начнется короткая программа у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Бойкова и Козловский лидируют на ЧМ после короткой программы. Все пары из России вошли в четверку лучших
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Трусова сорвала каскад и стала двенадцатой после короткой программы на ЧМ. Щербакова лидирует, Туктамышева – третья
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у пар на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Когда выступят пары из России в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Когда выступят фигуристки из России в короткой программе у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Во сколько начнется короткая программа у пар на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Во сколько начнется короткая программа у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у пар на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Ни один действующий призер у женщин не выступит на ЧМ-2021 по фигурному катанию
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Участник ЧМ по фигурному катанию получил положительный результат теста на коронавирус. Он пропустит турнир
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Туктамышева не вставила четверной прыжок в произвольную программу на ЧМ-2021
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Состав ведущих сборных на ЧМ-2021 по фигурному катанию
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию с 22 по 28 марта
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Действующая чемпионка Европы Косторная не выступит на ЧМ по фигурному катанию. Ее не включили в сборную
#Алена Косторная
Фигурное катание
Туктамышева, Трусова, Щербакова, Коляда и Семененко вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме
#ЧМ-2021 (фигурное катание)