Во сколько начнется короткая программа у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года

Соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию у мужчин запланированы на 25 марта. Первый вид – короткая программа, которая стартует в 13:30 по Москве.

Фавориты: Нэтан Чен, Юдзуру Ханю, Михаил Коляда, Винсент Чжоу, Шома Уно.

В первый день чемпионата мира выступали женщины и пары. Результаты можно посмотреть тут и тут.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Где смотреть короткую программу у мужчин

Прогноз на короткую программу у мужчин