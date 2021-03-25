ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Во сколько начнется короткая программа у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года

вчера, 11:09

AFLO/Global Look Press

Соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию у мужчин запланированы на 25 марта. Первый вид – короткая программа, которая стартует в 13:30 по Москве.

Фавориты: Нэтан Чен, Юдзуру Ханю, Михаил Коляда, Винсент Чжоу, Шома Уно.

В первый день чемпионата мира выступали женщины и пары. Результаты можно посмотреть тут и тут.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Где смотреть короткую программу у мужчин

Прогноз на короткую программу у мужчин

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