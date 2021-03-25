ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Во сколько начнется короткая программа у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года
вчера, 11:09
Соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию у мужчин запланированы на 25 марта. Первый вид – короткая программа, которая стартует в 13:30 по Москве.
Фавориты: Нэтан Чен, Юдзуру Ханю, Михаил Коляда, Винсент Чжоу, Шома Уно.
В первый день чемпионата мира выступали женщины и пары. Результаты можно посмотреть тут и тут.
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
Где смотреть короткую программу у мужчин
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