ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Прогноз на произвольную программу у пар на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года

вчера, 19:54

AFLO/Global Look Press

На чемпионате мира по фигурному катанию определятся первые медалисты. Котировки букмекеров на итоговую победу в соревнованиях у пар:

  • Бойкова/Козловский – 2,50
  • Суй/Хань – 2,50
  • Мишина/Галлямов – 3,50
  • Тарасова/Морозов – 7,50

В таком же порядке пары расположились в таблице по итогам короткой программы. Вэньцзин Суй и Цун Хань – действующие победители чемпионата мира.

Пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов брала серебро на двух последних ЧМ. Еще раньше они были третьими.

В 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса. Сейчас турнир проходит в шведском Стокгольме со строгими ограничениями по безопасности.

Где смотреть произвольную программу у пар

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