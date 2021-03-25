Прогноз на произвольную программу у пар на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года

На чемпионате мира по фигурному катанию определятся первые медалисты. Котировки букмекеров на итоговую победу в соревнованиях у пар:

Бойкова/Козловский – 2,50

Суй/Хань – 2,50

Мишина/Галлямов – 3,50

Тарасова/Морозов – 7,50

В таком же порядке пары расположились в таблице по итогам короткой программы. Вэньцзин Суй и Цун Хань – действующие победители чемпионата мира.

Пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов брала серебро на двух последних ЧМ. Еще раньше они были третьими.

В 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса. Сейчас турнир проходит в шведском Стокгольме со строгими ограничениями по безопасности.

Где смотреть произвольную программу у пар