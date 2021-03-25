ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Прогноз на произвольную программу у пар на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года
вчера, 19:54
На чемпионате мира по фигурному катанию определятся первые медалисты. Котировки букмекеров на итоговую победу в соревнованиях у пар:
- Бойкова/Козловский – 2,50
- Суй/Хань – 2,50
- Мишина/Галлямов – 3,50
- Тарасова/Морозов – 7,50
В таком же порядке пары расположились в таблице по итогам короткой программы. Вэньцзин Суй и Цун Хань – действующие победители чемпионата мира.
Пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов брала серебро на двух последних ЧМ. Еще раньше они были третьими.
В 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса. Сейчас турнир проходит в шведском Стокгольме со строгими ограничениями по безопасности.
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