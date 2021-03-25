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Где смотреть произвольную программу у пар на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 год

вчера, 19:20

Keystone Press Agency/Global Look Press

В парном катании на чемпионате мира по фигурному катанию будет разыгран первый комплект медалей. Произвольная программа стартует 25 марта в 20:10 по московскому времени.

Первый канал проведет трансляцию на официальном сайте. По ТВ трансляция начнется в 22:25 по Москве. Все пары из России выступят в сильнейшей разминке.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловскийлидеры чемпионата мира после короткой программы. Они набрали 80,16 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. 26 марта состоится произвольная программа в женских соревнованиях.

Ханю лидирует после короткой программы у мужчин на ЧМ по фигурному катанию. 17-летний Кагияма вошел в тройку

Прогноз на произвольную программу у пар

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