Где смотреть короткую программу у пар на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года

24 марта 2021 года – день старта соревнований по фигурному катанию. На турнире стартуют пары. Первый канал начнет трансляцию на официальном сайте в 20:25 по Москве.

На канале Eurosport тоже будет прямая трансляция парных соревнований. Первый канал проведет показ по ТВ в записи. Начало – 25 марта в 00:40 по московскому времени.

Изначально планировалось, что Первый канал покажет на ТВ часть короткой программы у пар в прямом эфире. Все сдвинулось из-за трансляции футбольного матча Мальта – Россия.

На турнире участвуют действующие чемпионы мира – Суй Вэньцзин и Хань Цун. Пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов на прошлом турнире была второй.