фигурное катание
ЧМ-2021 (фигурное катание)
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#фигурное катание #ЧМ-2021 (фигурное катание)

Календарь турниров по фигурному катанию сезона-2021/22

7 часов назад

Гран-при (юниоры)

18-21 августа – первый этап. Куршевель, Франция.

25-28 августа – второй этап. Эдмонтон, Канада.

1-4 сентября – третий этап. Кошице, Словакия.

15-18 сентября – четвертый этап. Красноярск, Россия.

22-25 сентября – пятый этап. Любляна, Словения.

29 сентября – 2 октября – шестой этап. Гданьск, Польща.

6-9 октября – седьмой этап. Линц, Австрия.

Гран-при

22-24 октября – Skate America. Лас-Вегас, США.

29-31 октября – Skate Canada. Ванкувер, Канада.

5-7 ноября – Cup of China. Чунцин, Китай.

12-14 ноября – NHK Trophy. Токио, Япония.

19-21 ноября – Internationaux de France. Гренобль, Франция

26-28 ноября – Rostelecom Cup. Москва, Россия.

9-12 декабря – финал Гран-при. Осака, Япония.

Челленджеры

10-12 сентября – Lombardia Trophy. Бергамо, Италия

16-18 сентября – Autumn Classic International. Монреаль, Канада

22-25 сентября – Nebelhorn Trophy. Оберстдорф, Германия

30 сентября – 2 октября – Nepela Memorial. Братислава, Словакия.

7-10 октября – Finlandia Trophy. Эспоо, Финляндия.

13-17 октября – Asian Open. Пекин, Китай.

28-31 октября – Denis Ten Memorial. Алма-Ата, Казахстан.

11-14 ноября – IceChallenge. Грац, Австрия.

18-20 ноября – Warsaw Cup. Варшава, Польша.

8-11 декабря – Golden Spin. Загреб, Хорватия.

Главные турниры

10-16 января – чемпионат Европы. Таллин, Эстония.

17-22 января – чемпионат четырех континентов. Тяньцзинь, Китай.

4-20 февраля – Олимпиада. Пекин, Китай.

7-13 марта – Юниорский чемпионат мира. София, Болгария.

21-27 марта – чемпионат мира. Монпелье, Франция.

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Источник:
сайт Международный союз конькобежцев
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