Календарь турниров по фигурному катанию сезона-2021/22
Гран-при (юниоры)
18-21 августа – первый этап. Куршевель, Франция.
25-28 августа – второй этап. Эдмонтон, Канада.
1-4 сентября – третий этап. Кошице, Словакия.
15-18 сентября – четвертый этап. Красноярск, Россия.
22-25 сентября – пятый этап. Любляна, Словения.
29 сентября – 2 октября – шестой этап. Гданьск, Польща.
6-9 октября – седьмой этап. Линц, Австрия.
Гран-при
22-24 октября – Skate America. Лас-Вегас, США.
29-31 октября – Skate Canada. Ванкувер, Канада.
5-7 ноября – Cup of China. Чунцин, Китай.
12-14 ноября – NHK Trophy. Токио, Япония.
19-21 ноября – Internationaux de France. Гренобль, Франция
26-28 ноября – Rostelecom Cup. Москва, Россия.
9-12 декабря – финал Гран-при. Осака, Япония.
Челленджеры
10-12 сентября – Lombardia Trophy. Бергамо, Италия
16-18 сентября – Autumn Classic International. Монреаль, Канада
22-25 сентября – Nebelhorn Trophy. Оберстдорф, Германия
30 сентября – 2 октября – Nepela Memorial. Братислава, Словакия.
7-10 октября – Finlandia Trophy. Эспоо, Финляндия.
13-17 октября – Asian Open. Пекин, Китай.
28-31 октября – Denis Ten Memorial. Алма-Ата, Казахстан.
11-14 ноября – IceChallenge. Грац, Австрия.
18-20 ноября – Warsaw Cup. Варшава, Польша.
8-11 декабря – Golden Spin. Загреб, Хорватия.
Главные турниры
10-16 января – чемпионат Европы. Таллин, Эстония.
17-22 января – чемпионат четырех континентов. Тяньцзинь, Китай.
4-20 февраля – Олимпиада. Пекин, Китай.
7-13 марта – Юниорский чемпионат мира. София, Болгария.
21-27 марта – чемпионат мира. Монпелье, Франция.