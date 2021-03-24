Прогноз на короткую программу у пар на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года

Выступление пар в короткой программе продолжает чемпионат мира по фигурному катанию. Фавориты от букмекеров:

Мишина/Галлямов – 3,50.

Бойкова/Козловский – 4,00.

Тарасова/https://gol.ru/vladimir-morozov – 4,00.

Вэньцзин Суй/Цун Хань – 4,50.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме. Даты проведения: с 22 по 28 марта.

Когда выступят пары из России в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года