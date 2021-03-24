ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Прогноз на короткую программу у пар на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
час назад
Выступление пар в короткой программе продолжает чемпионат мира по фигурному катанию. Фавориты от букмекеров:
- Мишина/Галлямов – 3,50.
- Бойкова/Козловский – 4,00.
- Тарасова/https://gol.ru/vladimir-morozov – 4,00.
- Вэньцзин Суй/Цун Хань – 4,50.
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме. Даты проведения: с 22 по 28 марта.
Когда выступят пары из России в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
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