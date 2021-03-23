ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Во сколько начнется короткая программа у пар на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
вчера, 20:58
Короткая программа у пар стартует 24 марта в 20:30 по московскому времени. Перед этим состоится церемония открытия чемпионата мира по фигурному катанию.
За какими парами следить в женских соревнованиях: Суй/Хань, Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов.
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме с 22 по 28 марта. Это первый крупный международный турнир, который проводится после начала пандемии коронавируса.
В 2021 году отменился чемпионат Европы, в 2020-м не проводился чемпионат мира.
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