ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Во сколько начнется короткая программа у пар на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года

вчера, 20:58

Короткая программа у пар стартует 24 марта в 20:30 по московскому времени. Перед этим состоится церемония открытия чемпионата мира по фигурному катанию.

За какими парами следить в женских соревнованиях: Суй/Хань, Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме с 22 по 28 марта. Это первый крупный международный турнир, который проводится после начала пандемии коронавируса.

В 2021 году отменился чемпионат Европы, в 2020-м не проводился чемпионат мира.

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