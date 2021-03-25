ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Во сколько начнется произвольная программа у пар на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года
вчера, 18:51
На чемпионате мира по фигурному катанию будет разыгран первый комплект медалей. Пары покажут произвольную программу 25 марта в 20:10 по московскому времени.
Все пары из России вошли в четверку лучших по итогам короткой программы. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют на чемпионате мира.
Китайская пара Вэньцзинь Суй – Цун Хань остаются их главными соперниками. Они отстают на 2,5 балла и занимают второе место на турнире. Это действующие чемпионы мира.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов на двух турнирах подряд брали серебро. Сейчас они идут четвертыми после короткой программы.
Ханю лидирует после короткой программы у мужчин на ЧМ по фигурному катанию. 17-летний Кагияма вошел в тройку
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