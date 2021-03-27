ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Во сколько начнется произвольная программа у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 27 марта 2021 года

2 часа назад

AFLO/Global Look Press

27 марта – заключительный день соревнований на чемпионате мира по фигурному катанию. Мужская произвольная программа стартует в 13:00 по московскому времени.

После короткой программы на турнире лидирует японец Юдзуру Ханю. Михаил Коляда занимает текущее четвертое место.

Нэтан Чен – действующий чемпион мира. Он побеждал два года подряд. В 2020 году ЧМ не проводился из-за пандемии коронавируса.

На ЧМ-2021 уже разыграны медали в парных соревнованиях и у женщин-одиночниц. Русские фигуристы взяли пять из шести возможных наград.

Россия взяла все медали в женских соревнованиях на ЧМ по фигурному катанию. У Щербаковой – золото

Где смотреть произвольную программу у мужчин

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