ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Во сколько начнется произвольная программа у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 27 марта 2021 года
2 часа назад
27 марта – заключительный день соревнований на чемпионате мира по фигурному катанию. Мужская произвольная программа стартует в 13:00 по московскому времени.
После короткой программы на турнире лидирует японец Юдзуру Ханю. Михаил Коляда занимает текущее четвертое место.
Нэтан Чен – действующий чемпион мира. Он побеждал два года подряд. В 2020 году ЧМ не проводился из-за пандемии коронавируса.
На ЧМ-2021 уже разыграны медали в парных соревнованиях и у женщин-одиночниц. Русские фигуристы взяли пять из шести возможных наград.
Россия взяла все медали в женских соревнованиях на ЧМ по фигурному катанию. У Щербаковой – золото
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