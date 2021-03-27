Где смотреть произвольную программу у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 27 марта 2021 года

Произвольная программа у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию стартует 27 марта в 13:00 по московскому времени.

Первый канал покажет ее на официальном сайте. Там показ начнется в 12:55. По ТВ трансляция на Первом канале будет с 15:00. Eurosport тоже проведет полноценный показ.

В этот же день состоится произвольный танец в танцах на льду. Он запланирован на 19:00 по Москве. Трансляции будут в таком же объеме.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Даты проведения: 22 – 28 марта. В заключительный день ЧМ состоится гала-концерт.

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