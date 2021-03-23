ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Во сколько начнется короткая программа у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
вчера, 20:55
Короткая программа в женских соревнованиях открывает ЧМ-2021 по фигурному катанию. Время старта – 24 марта в 12:00 по московскому времени.
Главные фавориты в женских соревнованиях: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева (все – Россия), Рика Кихира (Япония).
Напоминаем: в короткой программе женщинам запрещено исполнение четверных прыжков. Елизавета Туктамышева и Рика Кихира исполнят тройной аксель.
24 марта состоится церемония открытия чемпионата мира по фигурному катанию. Она начнется в 19:25 по Москве. Первый канал покажет ее на официальном сайте.
Когда выступят фигуристки из России в короткой программе
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