Во сколько начнется короткая программа у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года

Короткая программа в женских соревнованиях открывает ЧМ-2021 по фигурному катанию. Время старта – 24 марта в 12:00 по московскому времени.

Главные фавориты в женских соревнованиях: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева (все – Россия), Рика Кихира (Япония).

Напоминаем: в короткой программе женщинам запрещено исполнение четверных прыжков. Елизавета Туктамышева и Рика Кихира исполнят тройной аксель.

24 марта состоится церемония открытия чемпионата мира по фигурному катанию. Она начнется в 19:25 по Москве. Первый канал покажет ее на официальном сайте.

Когда выступят фигуристки из России в короткой программе

Прогноз на короткую программу у женщин