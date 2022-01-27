Сергей Воронов
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#Сергей Воронов

Федерация конькобежцев Казахстана заявила об угрозах убийством тренеру Воронову. Он работает со сборной страны

час назад

Национальная федерация конькобежцев Казахстана провела пресс-конференцию из-за опасений в безопасности Сергея Воронова – бывшего российского фигуриста. На ней выступила вице-президент организации Оксана Тен.

Она сказала, что Воронову позвонили, угрожали убийством и «пожелали забыть Казахстан». Тен считает, что ситуация «принимает очень серьезный оборот» и призвала к публичному освещению проблемы.

Она не сказала, кто именно организовал звонок, но ситуация произошла на фоне конфликта в федерации. Она считает, что ее реформы – изменения в отборе и новые правила – были невыгодны старым тренерам, из-за чего те организовали кампанию против нее.

Сергей Воронов получил должность именно при Тен. Он стал главным тренером сборной Казахстана по фигурному катанию  в октябре 2021 года.

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Источник:
«Спутник Казахстан»
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