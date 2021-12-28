«Спит большую часть свободного времени». Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы

Это подтвердила его жена Анна Сидорова: «Диму выписали, но последствия травмы еще дают о себе знать. Прямо из больницы мы отправились к реабилитологу, чтобы максимально быстро вернуть Диму в строй. Пока он спит большую часть свободного времени и выполняет рекомендации врачей».

Фигурист Дмитрий Соловьев попал в больницу 21 декабря после избиения в Москве. У него диагностированы сотрясение мозга и ушибы средней тяжести.