Дмитрий Соловьев
#Дмитрий Соловьев
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«Спит большую часть свободного времени». Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы

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Это подтвердила его жена Анна Сидорова: «Диму выписали, но последствия травмы еще дают о себе знать. Прямо из больницы мы отправились к реабилитологу, чтобы максимально быстро вернуть Диму в строй. Пока он спит большую часть свободного времени и выполняет рекомендации врачей».

Фигурист Дмитрий Соловьев попал в больницу 21 декабря после избиения в Москве. У него диагностированы сотрясение мозга и ушибы средней тяжести.

  • 22 декабря Сидорова сказала, что Соловьев проведет в больнице не менее 10 дней.
  • 23 декабря суд арестовал одного из избивавших на 30 суток. Он признал вину и готов возместить ущерб.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Матч ТВ»
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