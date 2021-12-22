Фигурист Соловьев проведет в больнице минимум десять дней. Об этом рассказала его жена

Дмитрий Соловьев попал в больницу 22 декабря. Он получил травму головы в результате конфликта с тремя мужчинами. Двое из них задержаны.

Соловьев ударился головой во время падения. Рядом была его жена Анна Сидорова, которая снимала конфликт на камеру. Это чемпионка Европы по керлингу.

Олимпийский комитет опубликовал комментарий Анны Сидоровой. Главные цитаты:

«Предварительный прогноз медиков – минимум десять дней Диме придется провести в больнице».

«Я считаю, что мы поступили правильно, не став замалчивать и написав заявление».

«Дима, как настоящий спортсмен, первым делом начал спрашивать, когда ему можно будет вернуться на лед».

Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Его допросил следователь. Ближайшее выступление Соловьева планировалось в шоу Татьяны Навки.

Дмитрий Соловьев – олимпийский чемпион в танцах на льду. В паре с Екатериной Бобровой он выигрывал командное золото Олимпиады-2014 и серебро Олимпиады-2018.

Фигурист Соловьев госпитализирован после драки в Москве. У него тяжелая травма головы