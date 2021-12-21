Дмитрий Соловьев
Фигурист Соловьев госпитализирован после драки в Москве. У него тяжелая травма головы
57 минут назад
Дмитрий Соловьев попал в больницу после драки в Москве. Первым об этом написал «Матч ТВ», позже информацию подтвердила его менеджер Елена Болотова.
- Подробностей о произошедшем мало. Болотова рассказала, что драка произошла ночью.
- Все началось со словесной перепалки, в которой Соловьев заступался за гражданскую жену Анну Сидорову (чемпионка Европы по керлингу). Перепалка переросла в драку, в которой Соловьева избили трое мужчин.
- «Матч ТВ» утверждает, что нападавшие задержаны. Сидорова сказала, что у пострадавшего тяжелая травма головы.
Соловьеву 32 года. Он выступал в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой. В 2014 году они выиграли золото Олимпиады, в 2018-м – серебро. Также становились победителями чемпионата Европы в 2013 году.
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