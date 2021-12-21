Фигурист Соловьев госпитализирован после драки в Москве. У него тяжелая травма головы

Дмитрий Соловьев попал в больницу после драки в Москве. Первым об этом написал «Матч ТВ», позже информацию подтвердила его менеджер Елена Болотова.

Подробностей о произошедшем мало. Болотова рассказала, что драка произошла ночью.

Все началось со словесной перепалки, в которой Соловьев заступался за гражданскую жену Анну Сидорову (чемпионка Европы по керлингу). Перепалка переросла в драку, в которой Соловьева избили трое мужчин.

«Матч ТВ» утверждает, что нападавшие задержаны. Сидорова сказала, что у пострадавшего тяжелая травма головы.

Соловьеву 32 года. Он выступал в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой. В 2014 году они выиграли золото Олимпиады, в 2018-м – серебро. Также становились победителями чемпионата Европы в 2013 году.