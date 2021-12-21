Фигурист Соловьев избит в драке – подробности: заступался за девушек, ударился головой, сейчас находится в больнице

Фигурист Дмитрий Соловьев попал в больницу с травмой головы. Известно, что сейчас он находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Все произошло в результате конфликта с участием трех других мужчин. На место приехала полиция, которая забрала в отдел двух нападавших. Ее вызвала Анна Сидорова. Это чемпионка Европы по керлингу и жена Дмитрия Соловьева.

Такие подробности в комментарии для «Матч ТВ» рассказала сама Сидорова: «Дима упал спиной назад, ударился о дверь заведения, эта компания налетела на него. Мы с девочками стали их разнимать. Получилось, что я и еще две девушки разнимали парней. Точнее, Дима просто лежал, когда его били ногами. Это была не драка, можно сказать, что нападение с их стороны».

«Матч ТВ» пишет со ссылкой на комментарий Сидоровой, что Соловьев попросил мужчин не разговаривать с девушками в грубом тоне.

Еще подробнее Сидорова все рассказала телеграм-каналу Mash. Она снимала ситуацию на видео (кадры из него есть у телеграм-канала Baza). Сидорова рассказала, что среди мужчин был один адекватный. Двое нападавших сначала убежали, потом вернулись. Пытались решить ситуацию мирно и даже заплатить за якобы ложный вызов полиции.

Перепалка началась, когда подруга Сидоровой попросила зажигалку. Есть и комментарий от пиар-менеджера Елены Болотовой: «Он в нейрохирургии. Точно знаю, что там сотрясение мозга. Его били, когда он лежал. Свалили с ног и били ногами». Она рассказала, что Соловьев поехал в больницу прямо из полиции. Он находится в сознании. Сейчас все ждут точного диагноза.

Последний пост в инстаграме Сидоровой был пять дней назад. Она рассказывала о гордости за мужа: