Фигурист Соловьев избит в драке – подробности: заступался за девушек, ударился головой, сейчас находится в больнице
Фигурист Дмитрий Соловьев попал в больницу с травмой головы. Известно, что сейчас он находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Все произошло в результате конфликта с участием трех других мужчин. На место приехала полиция, которая забрала в отдел двух нападавших. Ее вызвала Анна Сидорова. Это чемпионка Европы по керлингу и жена Дмитрия Соловьева.
Такие подробности в комментарии для «Матч ТВ» рассказала сама Сидорова: «Дима упал спиной назад, ударился о дверь заведения, эта компания налетела на него. Мы с девочками стали их разнимать. Получилось, что я и еще две девушки разнимали парней. Точнее, Дима просто лежал, когда его били ногами. Это была не драка, можно сказать, что нападение с их стороны».
«Матч ТВ» пишет со ссылкой на комментарий Сидоровой, что Соловьев попросил мужчин не разговаривать с девушками в грубом тоне.
Еще подробнее Сидорова все рассказала телеграм-каналу Mash. Она снимала ситуацию на видео (кадры из него есть у телеграм-канала Baza). Сидорова рассказала, что среди мужчин был один адекватный. Двое нападавших сначала убежали, потом вернулись. Пытались решить ситуацию мирно и даже заплатить за якобы ложный вызов полиции.
Перепалка началась, когда подруга Сидоровой попросила зажигалку. Есть и комментарий от пиар-менеджера Елены Болотовой: «Он в нейрохирургии. Точно знаю, что там сотрясение мозга. Его били, когда он лежал. Свалили с ног и били ногами». Она рассказала, что Соловьев поехал в больницу прямо из полиции. Он находится в сознании. Сейчас все ждут точного диагноза.
Последний пост в инстаграме Сидоровой был пять дней назад. Она рассказывала о гордости за мужа:
BAZA опубликовала видео с камер видеонаблюдения. По нему у конфликта было две стадии. Сначала на улице стояли трое мужчин, к ним вышли две девушки (Сидорова и ее подруга). Дальше вышел Соловьев. Все стояли рядом, а потом Соловьев среагировал на слова одного из мужчин. Подошел к нему ближе и толкнул в грудь. Окружающие вмешались и стали разнимать.
Конфликт продолжился сначала на словах, потом от толчка упал Соловьев. В этот момент как раз открылась дверь, Соловьев ударился головой. Драка несколько раз возобновлялась, но девушек никто не трогал (Сидорова подтвердила). BAZA показала и другое видео (не можем публиковать из-за мата). На нем виден момент, когда на Соловьева налетает один из нападавших.
Перед этим мужчины пытались что-то решить на словах. Они спросили у Соловьева, отвечает ли он за слова. Один из мужчин назвал его олимпийским чемпионом. Он доказывал другим: «Он за нас выступал, он за нас». Дальше появился человек, который до этого не попадал в кадр на втором видео. Он и сбил с ног Соловьева. Потом конфликтовали между собой все мужчины.
Телеграм-канал 112 утверждает, что Соловьева избивали 18-летние Владислав Смирнов и Владислав Яковцев.
Дмитрий Соловьев – фигурист, который имеет две олимпийские медали. Он выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. В Сочи они выиграли золото, в Пхенчхане – серебро. Обе медали взяли в командных соревнованиях. Соловьеву 32 года. Официально он не завершал карьеру, но обещал сделать заявление в этом сезоне. Соловьев – участник «Ледникового периода».
Соловьев и Сидорова знакомы с детства. Они пересекались в фигурном катании, занимались на катке. Потом Сидорова перешла в керлинг из-за тяжелой травмы. Раньше просто дружили. В 2020-м Соловьев говорил об их отношениях: «Мы практически все время вместе проводим. За исключением каких-то сборов, соревнований, и то я периодически приезжаю к ней на турниры».
В инстаграме Соловьев постоянно поддерживает Сидорову. Особенно сильно переживал, когда она не отобралась на Олимпиаду-2022. Сейчас Сидорова выступает в керлинге в паре с Алексеем Тимофеевым. В финале олимпийской квалификации они проиграли американской паре. Зато так Соловьев радовался возвращению Сидоровой с соревнований:
Екатерина Боброва назвала Соловьева спокойным, воспитанным и неконфликтным человеком. Хотя в детстве они постоянно дрались друг с другом на тренировках – даже кусались. Все изменила Татьяна Тарасова. Она привела в пример соперников из других стран, которые постоянно тренируются. И сказала Бобровой и Соловьеву, чтобы те не тратили время впустую.
На ситуацию сейчас реагируют люди из фигурного катания. Татьяна Навка сказала в комментарии для «Матч ТВ», что Соловьев находится в больнице в тяжелом состоянии: «У него сотрясение мозга, внутренние тяжелые повреждения. Слава богу, он жив, но эти подонки должны понести наказание по полной мере. Он защищал свою жену, настоящий мужчина».
Фигурист Соловьев госпитализирован после драки в Москве. У него тяжелая травма головы
Здоровья олимпийскому чемпиону!