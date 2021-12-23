Суд на 30 суток арестовал мужчину, который избил фигуриста Соловьева. Он признал вину и готов возместить ущерб

23 декабря Таганский районный суд Москвы вынес данное решение. Задержанный – Владислав Яковцев.

Суд отказал ему в домашнем аресте и заключил под стражу до 21 января 2022 года. Адвокат Андрей Кораблев сказал, что Яковцев хочет примириться с Дмитрием Соловьевым.

Другой задержанный – Владислав Смирнов, который попросил не заключать его под стражу: «Я считаю, что это не совсем правильная мера. Я являюсь студентом МГУ и у меня большое количество зачетов, сессий. У меня прописка в Москве. Я готов понести любую меру наказания, кроме заключения под стражу».

21 декабря фигурист Дмитрий Соловьев стал участником конфликта, в котором участвовали еще три мужчины. После драки Соловьев попал в больницу с травмой головы.