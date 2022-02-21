Что означает статус признания непризнанной республики, какие еще похожие территории есть в Европе и как они выживают
Президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Ранее стало известно, что он рассказал об этом президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, чем вызвал разочарование обоих.
Ранее Путин на заседании Совета безопасности России предложил обсудить просьбу руководителей ДНР и ЛНР о признании суверенитета. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что не видит другого пути.
Что такое непризнанное государство
Непризнанными или частично признанными называются государства, которые провозгласили себя суверенными и обладают следующими признаками государственности: население, контроль над территорией, система управления и права. Но при этом не имеют дипломатического признания.
Чтобы занять место в ООН, страна должна иметь поддержку 2/3 государств — членов ООН (то есть 129 из 193) и одобрение Совета безопасности ООН.
Какие государства в Европе считаются непризнанными или частично признанными
Турецкая Республика Северного Кипра – частично признанное государство. Объявило о своей независимости в 1983 году. Признано только Турцией поддерживает дипломатические отношения. Другие члены ООН признают эту территорию частью Кипра.
Республика Южная Осетия – частично признанное государство, которое провозгласило независимость в 1991 году, а с 2008 года признано Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией. Грузия рассматривает Южную Осетию как часть своей территории, незаконно оккупированную Россией.
Республика Абхазия – частично признанное государство. По конституции Грузии – автономная республика. С 2008 года признано членами ООН – Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Сирией и Науру. Абхазию Грузия тоже рассматривает как часть территории, незаконно оккупированную Россией.
Республика Косово – частично признанное государство, которое объявило независимость с 2008 года. Считает, что признано 114 государствами ООН, сербские власти называют количество 106.
Приднестровская Молдавская Республика – непризнанное государство с 1990 года, провозглашенное на части территории Молдавской ССР. Независимость признана только Южной Осетией, Абхазией, и Нагорно-Карабахской Республикой.
Нагорно-Карабахская Республика – непризнанное государство с 1991 года. Независимость признана только Южной Осетией, Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой.
ДНР – было непризнанным государством с 2014 года. По законодательству Украины, эта территория временно оккупирована Россией. Независимость признана Южной Осетией. Теперь и Россией.
ЛНР – было непризнанным государством с 2014 года. По законодательству Украины, эта территория временно оккупирована Россией. Независимость признана Южной Осетией. Теперь и Россией.
Как Россия поддерживает республики
В 2021 году было подсчитано, что Абхазии и Южной Осетии Россия за год выделяла 12 миллиардов рублей, Приднестровью – 5 миллиардов в рамках гуманитарной помощи, ДНР и ЛНР – ежемесячно минимум 2,5 миллиарда. Но если данные об Абхазии и Южной Осетии озвучены, то точные подсчеты по другим республикам сделать проблематично.