Что означает статус признания непризнанной республики, какие еще похожие территории есть в Европе и как они выживают

Президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Ранее стало известно, что он рассказал об этом президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, чем вызвал разочарование обоих.

Ранее Путин на заседании Совета безопасности России предложил обсудить просьбу руководителей ДНР и ЛНР о признании суверенитета. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что не видит другого пути.

Что такое непризнанное государство

Непризнанными или частично признанными называются государства, которые провозгласили себя суверенными и обладают следующими признаками государственности: население, контроль над территорией, система управления и права. Но при этом не имеют дипломатического признания.

Чтобы занять место в ООН, страна должна иметь поддержку 2/3 государств — членов ООН (то есть 129 из 193) и одобрение Совета безопасности ООН.