SWIFT

Дата основания
3 мая 1973 г.
Инфо
Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей
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Материалы
Что такое SWIFT, чем для России грозит отключение банков от этой системы и можно ли прожить без нее
#SWIFT
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