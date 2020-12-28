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Станислав Черчесов
С. Черчесов
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Черчесов уже второй раз выпускает Мостового, а потом меняет. И снова объясняет это тактикой
#Андрей Мостовой
31 марта, 00:17
Группа России в отборе на ЧМ – царство интриги. Там все проигрывают всем
#Россия
30 марта, 23:54
Фернандес и Джикия держали друг друга во время углового. Словакия забила
#Россия
30 марта, 23:00
Жирков = бесконечность. Единственный, кто сыграл со Словенией и сейчас, и в Мариборе-2009
1
#Юрий Жирков
27 марта, 19:31
1
За Россию дебютировал 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
27 марта, 19:07
Россия и Словения – это всегда драма. В Акинфеева летали «ножи» с трибун, скандал с кальянами и куча удалений
1
#Россия
27 марта, 13:45
1
Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
25 марта, 01:39
Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹
#Мальта
23 марта, 21:00
# новости спорта
«Вильярреал» откроет свою первую академию в России. Ее расположат в Краснодаре
вчера, 17:57
Сборная России проиграла Словакии и опустилась на второе место в группе
30 марта, 23:39
Мостовой отыграл 19 минут в матче против Словакии. Вышел на замену – потом сел обратно
30 марта, 23:20
Как раньше играли Россия и Словакия
29 марта, 17:30
Прогноз на матч Словакия – Россия, 30 марта 2021 года
29 марта, 17:30
Во сколько начнется матч Словакия – Россия, 30 марта 2021 года
29 марта, 15:37
Где смотреть матч Словакия – Россия, 30 марта 2021 года
29 марта, 15:33
Жиров покинул расположение сборной России. Все из-за коронавирусных ограничений между Словакией и Германией
28 марта, 12:49
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
Половину из 27 голов за сборную Дзюба забил аутсайдерам. Но лучший бомбардир Кержаков – тоже
2
#Артем Дзюба
25 марта, 01:05
2
В РПЛ нулевых тоже были матчи всех звезд. За легионеров выходили русские, судил ненавидимый англичанин, а кубок потерялся на стадионе
#РПЛ
24 марта, 11:55
Презентация новой формы сборной России: трансляция в тиктоке, задержка из-за хоккея, челленджи для футболистов
#Россия
22 марта, 23:42
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
Новый состав России – за три месяца до Евро: 30% новых людей, никакой молодежи и 10 разных клубов РПЛ
1
#Россия
15 марта, 14:20
1
Как бан русского спорта повлияет на футбол. Почему Евро и ЧМ живут по разным правилам? А что с ЛЧ?
#Россия
17 декабря 2020, 22:22
После видео Дзюба раззабивался. Это его давняя фишка – жечь на волне скандала
#Артем Дзюба
12 декабря 2020, 22:24
Россия в третьей корзине на жеребьевке отбора на ЧМ-2022. И все, теперь не выйдем?
#Россия
07 декабря 2020, 14:35
Правило «Не сиди на мяче – яйцом будет» − это миф. Мы спросили у производителей и футболистов: смысл только в этикете
#Футбол
16 июля 2020, 13:00
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Марибору – 10 лет. Почему это самое болезненное поражение в истории сборной
#Россия
18 ноября 2019, 10:14
Онлайн-трансляция жеребьевки отбора на ЧМ-2022
#Россия
07 декабря 2020, 11:34
Черчесов никогда не уходил сам из-за плохих результатов. Его контракт в сборной действует еще два года
#Станислав Черчесов
19 ноября 2020, 13:45
💁‍♂️ Россию утомила Сербия, которая не вышла на Евро, не побеждала в группе и потеряла трех людей из-за ковида
#Сербия
19 ноября 2020, 02:42
0:5 от Сербии. Самое крупное поражение за 16 лет, падение в третью корзину отбора к ЧМ-2022 и другие ужасы
#Россия
19 ноября 2020, 01:31
0:4 от Сербии в первом тайме. А Заболотный бил шесть раз и ни разу не попал
#Антон Заболотный
18 ноября 2020, 23:50
100 матчей Жиркова – в одной картинке
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#Юрий Жирков
19 ноября 2020, 00:49
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Первый матч Жиркова в сборной – в специальной черно-белой форме. Девять игроков того вечера станут чемпионами мира
#Юрий Жирков
18 ноября 2020, 21:35
На 100 игр Жиркова влияет один непонятный матч России. ФИФА его не признает, но игрокам – учитывает
#Юрий Жирков
18 ноября 2020, 19:50
Все о матче Сербия – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Россия
18 ноября 2020, 11:10
Все о матче Молдавия – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Россия
12 ноября 2020, 10:40
Прямо сейчас сборная России – печаль. Серия без побед, личные ошибки и вынужденная ротация
#Россия
15 ноября 2020, 22:05
Все о матче Турция – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Россия
15 ноября 2020, 12:35
«Зачем снимать квартиру – мне на базе нравится». Жизнь нового защитника сборной России
#Роман Евгеньев
09 ноября 2020, 19:40
Драматичный матч Дзюбы: фанаты свистели и оскорбляли, а он забил и послал поцелуи
#Артем Дзюба
08 ноября 2020, 20:56
Мы все недооцениваем суперсилу Ерохина – понимание пространства
#Александр Ерохин
08 ноября 2020, 09:00