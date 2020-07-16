Правило «Не сиди на мяче – яйцом будет» − это миф. Мы спросили у производителей и футболистов: смысл только в этикете

«В одном эксперименте мяч испытал давление автомобиля и выдержал. Человеческий вес будет некритичным и не повлияет на форму»

• Производитель футбольных мячей Select: «Это популярный миф. Мячи хорошего или среднего уровня никогда не будут яйцом, если на них сидеть. Дешевый любительский мяч, возможно, поменяет форму, но для этого придется очень долго на нем сидеть.

Если вы видите мяч яйцом, то, скорее всего, это заводской брак. Но в профессиональных мячах это исключено. Они проходят ряд тестов, среди которых – тест на округлость. Такие мячи при разработке испытывают на специальном станке на изменение формы и размера после двух тысяч ударов.

Тренеры об этом говорят [не сидеть на мяче], скорее, чтобы игрок не расслаблялся, так как они тоже в большинстве своем знают это».

• Как мячи тестируют перед выпуском – объяснение от Nike: «Все мячи Nike проходят тесты от ФИФА: 1) окружность; 2) сферичность; 3) высота отскока; 4) вес; 5) потеря давления; 6) стабильность во время теста (сохранения формы, размера, давления, прочности); 7) водопоглощение или баланс (для футзальных мячей).

Тест №6 проходит следующим образом: этот тест удостоверяет, что форма, давление и объем мяча останутся неизменными. Мяч выстреливается в стальную плиту со скоростью 50 км/ч две тысяч раз! Швы и воздушные клапаны должны остаться целыми и неповрежденными. Допускаются только минимальные потери давления и минимальные изменения сферичности и (нормативных) размеров».