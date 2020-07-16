- Футбол
- Россия
- Nike
- Фабио Капелло
- Алексей Козлов
- Азамат Засеев
Правило «Не сиди на мяче – яйцом будет» − это миф. Мы спросили у производителей и футболистов: смысл только в этикете
«В одном эксперименте мяч испытал давление автомобиля и выдержал. Человеческий вес будет некритичным и не повлияет на форму»
• Производитель футбольных мячей Select: «Это популярный миф. Мячи хорошего или среднего уровня никогда не будут яйцом, если на них сидеть. Дешевый любительский мяч, возможно, поменяет форму, но для этого придется очень долго на нем сидеть.
Если вы видите мяч яйцом, то, скорее всего, это заводской брак. Но в профессиональных мячах это исключено. Они проходят ряд тестов, среди которых – тест на округлость. Такие мячи при разработке испытывают на специальном станке на изменение формы и размера после двух тысяч ударов.
Тренеры об этом говорят [не сидеть на мяче], скорее, чтобы игрок не расслаблялся, так как они тоже в большинстве своем знают это».
• Как мячи тестируют перед выпуском – объяснение от Nike: «Все мячи Nike проходят тесты от ФИФА: 1) окружность; 2) сферичность; 3) высота отскока; 4) вес; 5) потеря давления; 6) стабильность во время теста (сохранения формы, размера, давления, прочности); 7) водопоглощение или баланс (для футзальных мячей).
Тест №6 проходит следующим образом: этот тест удостоверяет, что форма, давление и объем мяча останутся неизменными. Мяч выстреливается в стальную плиту со скоростью 50 км/ч две тысяч раз! Швы и воздушные клапаны должны остаться целыми и неповрежденными. Допускаются только минимальные потери давления и минимальные изменения сферичности и (нормативных) размеров».
• Компания «Мой мяч»: «В книге «Футбол. Большая энциклопедия» Шпаковского четко и ясно указано, что садиться на мяч ни в коем случае нельзя. Из-за этого он якобы может потерять форму и стабильность траектории полета. Но всем известная фраза тренеров «Не сиди на мяче – яйцом станет» имеет под собой другое объяснение. Мяч как главный инвентарь игры в футбол требует бережного обращения и ухода. К тому же после каждой тренировки и каждого матча мяч немного сдувают, чтобы уменьшить напряжение на швы.
Современные мячи проходят довольно сложное тестирование. И здесь первостепенное значение приобретает еще один параметр общего плана – контроль. То есть насколько мяч поддается контролю опытного футболиста. Для любителей и начинающих игроков он по большому счету значения не имеет.
Мяч проходит серию физических тестов. По нему наносят определенный удар с определенной силой и под определенным углом. И он должен попасть в указанную зону, сохраняя при этом скорость полета и не отклоняясь существенно от заданной траектории.
Хороший мяч должен долго сохранять близкую к идеальной сферическую форму. Специальной механической пушкой кидают мяч в стену на протяжении нескольких (как правило, четырех) часов, после чего изделие перепроверяют на округлость.
В одном эксперименте мяч испытал давление автомобиля и выдержал. Так что можно смело сказать, что человеческий вес будет некритичным для футбольного мяча и не повлияет на его форму».
• Преподаватель по физике в онлайн-школе Easy Peasy Тимур Протон: «Мяч действительно можно деформировать, если на нем посидеть. Но дело в том, что эти деформации будут упругими, то есть мячу можно вернуть нормальную форму.
Сейчас в профессиональных мячах используются синтетические материалы, которые лучше сохраняют форму. Раньше такая проблема была из-за использования кожи в производстве мячей».
• Спортивный магазин DICK'S Sporting Goods [компания основана в США в 1948 году, к 2018 году в ее состав входят 850 магазинов] не исключает деформаций: «Если стоять на футбольном мяче, то, скорее всего, его структура повредится до такой степени, что он деформируется на постоянно продолговатую конфигурацию, что делает его негодным для игры. Сидение на мяче может сделать то же самое, поэтому не сидите на нем во время перерывов».
Капелло запрещал сидеть на мячах в сборной России. Калитвинцеву тоже запрещал тренер: «Боялся, что игроки с лишним весом их раздавят»
• Фабио Капелло обругал Владимира Граната, когда он сел на мяч. В сборной России при Капелло это запрещалось. Александр Самедов вспоминал: «Да, история жесткая. Я как раз в эту минуту находился рядом. В сборной сразу до каждого дошло: на мяч садиться нельзя. Но я и со школы на него не садился, нет такой привычки». Смолов говорил, что это случилось на тренировке перед товарищеским матчем в Дубае – Капелло кричал и ругался.
• Защитник «Ростова» Алексей Козлов при Капелло ездил с Россией на ЧМ-2014 в Бразилию и рассказал «Голу», почему сидеть на мяче – плохо: «Дело совершенно не в запретах – можно или нельзя. Существует определенная культура поведения футболиста: его отношение к себе, партнерам, тренерскому штабу. Вот в таких мелочах она и проявляется. Это то же самое, что прийти в грязных бутсах на тренировку. Это неправильно. Таких мелочей много, и практически все тренеры, с кем я работал, обращают на это внимание. Конечно, это отношение к тренировке.
Думаете, оригинальный современный мяч можно испортить сидением на нем? По-моему, это миф. Вот когда я, будучи ребенком, играл во дворе черно-белым пакистанским мячом за 50 рублей, с ним можно было сделать все что хочешь.
Наверное, надо всю тренировку сидеть на нем [чтобы его деформировать]. Представьте тренера, сидящего на мяче и наблюдающего за тренировкой. Никогда бы не хотел с таким работать».
• Экс-главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев говорил, что футболистам с лишним весам не разрешали сидеть на мячах: «Мне в свое время это [сидеть на мяче] тоже запрещали. Тренер говорил, что ради этого снаряда мы живем и с ним надо обращаться бережно. Я спросил, почему тогда мы его бьем ногами? (улыбается) Выяснилось, что мячей было мало, поэтому тренер боялся, что игроки с лишним весом их раздавят».
• Полузащитник «Алании» Азамат Засеев – в интервью «Голу»: «Прилетало ли от тренеров, если сидели на мячах? Конечно, было такое, но это было давно. Детский тренер, затем по юношам прилетало от тренеров. Говорили именно так, что на мячах сидеть нельзя, а то потеряют форму и будут как яйца.
Но сейчас тренеры практически не обращают на это внимания. Может, мячи уже другие. Но непременно напихают, потому что сейчас практически не бывает пауз в тренировках, интенсивность высокая. А если сидишь, значит, что-то не то. Лично у меня эта привычка осталась: как только возникает желание сесть на мяч (даже после тренировки), то вспоминаю, как тренеры в детстве ругали за это.
Могу сказать, что раньше да [форма мяча менялась]. Мы даже проверяли: после того как кто-то из ребят посидит на мяче, потом его подбрасывали и подкручивали – и действительно мяч менял форму и становился как яйцо».