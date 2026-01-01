лучшие тексты

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«Был бы выбор, послал бы все в жопу и тренировал». Гамула − о ютубе, кредитах, жизни без работы и молодости в 60 лет
#Игорь Гамула
Правило «Не сиди на мяче – яйцом будет» − это миф. Мы спросили у производителей и футболистов: смысл только в этикете
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#Футбол
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Почему Марибор-2009 – это самое болезненное поражение в истории сборной
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#Россия
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Тайсон Фьюри – это шоу крайностей. От депрессии, психоза, наркотиков. До успеха, заедаемого беконом
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#Тайсон Фьюри
1
У Молдовы, Андорры и Румынии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать? 🇲🇩 🇷🇴 🇦🇩
#ЧМ-2022
Лучшие тексты «Гола»-2020
#лучшие тексты
Владимир Маслаченко − эпоха спорта и телевидения. В рассказах тех, с кем он работал и жил
#Владимир Маслаченко
Самый громкий суд Америки. Дело О. Джея Симпсона о двойном убийстве раскололо общество и создало семью Кардашьян
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#О. Джей Симпсон
11
Все про дуэль Пушкина и Дантеса. Что было в записке? Почему стреляли оба, но умер один? О каких героях истории мы забыли?
#литература
8
Jay-Z − король всего: легенда хип-хопа, бизнесмен-миллиардер и муж Beyonce. Как, черт возьми, он это делает?
#музыка
4
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
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#Сергей Рыжиков
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Главный мем в истории «Что? Где? Когда?» – вопрос про серсо. Его анализировал литературный журнал и прославил лучший ЧГК-паблик
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#ЧГК
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Откуда взялась фраза «Судью на мыло!» Мы спросили ученых: все пошло от живодерен. Другая версия − анальный секс
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#Футбол
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Сын Сталина − зеркало режима. Стал генералом в 25 лет, делал спортимперию из денег и власти, умер в ссылке от алкоголизма
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#политика
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«Своя игра» − легенда русского ТВ. Вот ее история: ведущий − актер, Вассерман и дагестанец, который выиграл после бутылки водки
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#Своя игра
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Настоящий Довлатов – в письмах близким людям
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#литература
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Еженедельник «Футбол» − главный журнал поколений. Как он жил, почему был культовым и что с ним стало
7
#Футбол
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Есть ли цензура на телевидении? Острый ли Stand Up сейчас? Для чего свое шоу на ютубе? Большое интервью с комиком ТНТ
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#Роман Косицын
1
Бабангида − важный персонаж русского рэпа. Как он повлиял на культуру, почему был уникальным и куда исчез
#музыка
24
«Спартак» – секта? Отвечают игроки, фанаты и журналисты
#Спартак
3
Все о туалетной бумаге: как появилась, чем люди пользовались раньше (что? рукой и кукурузой?) и почему стала культурным символом
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#мир
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Как Pearl Jam стали китами гранжа, спасли Родмана от самоубийства и основались вокруг любви к баскетболисту, которого погубил алкоголь
#музыка
Роналду верит, что скорость и траектория полета мяча изменяются, если бить по ниппелю. Мы разобрали это с физиками
3
#Футбол
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Врач-анестезиолог, который возглавлял Роскомнадзор, запретил мат и пытался заблокировать телеграм – теперь он стоит над «Матч ТВ»
#Александр Жаров
Почему русские команды проваливают еврокубки и как сделать их умнее. Рассказывает единственный тренер-аналитик РПЛ
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#Дмитрий Столбиков
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Пожалуйста, оценивайте силу команд с показателем xG. Это не для задротов − тут есть реальный смысл
#Футбол
Смысл Кобе – борьба. Борьба и любовь
#Кобе Брайант
Как и почему разбился вертолет Кобе. Разбор деталей крушения
#Кобе Брайант
Как грамотно писать важные слова. Какого рода ВАР? Перформанс – точно нужна вторая «р»? Сейв или сэйв?
#Футбол
Русский в Шаолине. Как жить в школе при монастыре, постигать кунг-фу − и открывать новый мир
#Китай
Дерется в 42 года, владеет особым удушающим приемом, не ездит в родную Украину из-за поддержки Путина – все это наш тяжеловес в UFC
#Алексей Олейник
Дональда Серроне воспитал дедушка. Он вытаскивал его из тюрем, лечил синдром дефицита внимания и умер в вечер первого боя в UFC
#Дональд Серроне
Сын Есенина писал на фронте стихи о «Спартаке», ходил на стадион с Шостаковичем и перевернул журналистику – так он спасся от тени нелюбящего отца
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#литература
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Ельцин + теннис = культовая любовь. Он играл сам, подсадил политиков, знал всех молодых, развил индустрию в России
#Борис Ельцин
«День без футбола − раз в месяц». Как устроена жизнь главного тактика России
#Вадим Лукомский
Удары головой вредят здоровью футболистов – деменция, нарушение памяти, приступы боли. Это причина для возможной революции правил
#Футбол
Секреты лучшего пловца в истории. 12000 калорий в день, по шесть часов в бассейне, лечение депрессии, треки Эминема
#Майкл Фелпс
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