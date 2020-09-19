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Футбол
Тарханов возглавит болгарскую «Славию». Это его третий клуб в трех странах в 2020 году
#Александр Тарханов
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Как изнутри устроена игра «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Рассказывает босс футбольного клуба, который там играет
#Айк Казазян
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