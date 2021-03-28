ЧГК
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Команда Белозерова разгромно проиграла в «Что? Где? Когда?» после суперблица

вчера, 23:03

Счет – 1:6 в пользу телезрителей. Последний раз команда Бориса Белозерова играла в клубе летом-2020: в финале летней серии прошлого сезона она проиграла со счетом 4:6. 

С той игры в составе произошло два изменения: вместо Георгия Арабули и Ольги Быковой (оба ушли из команды из-за скандала с Михаилом Скипским и высказались об этом в социальных сетях) за столом оказались Тимур Кафиатуллин и Ася Самойлова. 

Тимур Кафиатуллин играл последний раунд, когда выпал суперблиц, но не взял первый вопрос – 1:6. Он получил «Хрустальный атом» как лучший игрок.

Тимур Кафиатуллин.

СКРИНШОТ ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ ПЕРВОГО КАНАЛА

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ

В первой игре серии команда Елизаветы Овдеенко проиграла телезрителям со счетом 4:6. Но взяла вопрос про хоккейную расстановку:

Новый сезон «Что? Где? Когда?» разогнался с вопроса про хоккейную расстановку. Догадались?

Третья игра пройдет 4 апреля. В ней за стол сядет команда Андрея Козлова.

Источник:
Гол.ру
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