Команда Белозерова разгромно проиграла в «Что? Где? Когда?» после суперблица

Счет – 1:6 в пользу телезрителей. Последний раз команда Бориса Белозерова играла в клубе летом-2020: в финале летней серии прошлого сезона она проиграла со счетом 4:6.

С той игры в составе произошло два изменения: вместо Георгия Арабули и Ольги Быковой (оба ушли из команды из-за скандала с Михаилом Скипским и высказались об этом в социальных сетях) за столом оказались Тимур Кафиатуллин и Ася Самойлова.

Тимур Кафиатуллин играл последний раунд, когда выпал суперблиц, но не взял первый вопрос – 1:6. Он получил «Хрустальный атом» как лучший игрок.