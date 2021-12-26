Команда Козлова ни разу не проигрывала в финалах года. После последнего он стал магистром и выиграл «Бриллиантовую сову»

Команда Андрея Козлова сыграет в финале года «Что? Где? Когда?». Это ее первый финал за 13 лет.

Команда Козлова дважды играла в финалах года. Это было в 2007-м и 2008-м. Обе игры завершились победами – 6:4 и 6:5.

В 2008 году Козлов при счете 5:5 отвечал на вопросы Суперблица, стал четвертым магистром телеклуба и выиграл «Бриллиантовую сову».

Козлов играет в «Что? Где? Когда?» с 1988 года. Он трехкратный обладатель «Хрустальной совы» и «Лучший капитан клуба».