ЧГК
Команда Мухина в «Что? Где? Когда?» выиграла в четвертой игре и сыграет в финале летней серии
вчера, 23:40
Счет - 6:4.
В составе команды Алеся Мухина не произошло изменений. Она играла в финале года в сезоне-2020, победила 6:4 и получила «Хрустальное гнездо».
В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про древнюю китайскую игру и современную технологию. Очень сложный!
- В первых трех играх летней серии «Что? Где? Когда?» знатоки проиграли телезрителям: поражения команд Локтикова, Повышевой и Сиднева.
- Финал летней серии пройдет 27 июня.
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