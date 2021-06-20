ЧГК
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЧГК

Команда Мухина в «Что? Где? Когда?» выиграла в четвертой игре и сыграет в финале летней серии

вчера, 23:40

Счет - 6:4.

В составе команды Алеся Мухина не произошло изменений. Она играла в финале года в сезоне-2020, победила 6:4 и получила «Хрустальное гнездо».

В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про древнюю китайскую игру и современную технологию. Очень сложный!

Скриншот из трансляции Первого канала

  • В первых трех играх летней серии «Что? Где? Когда?» знатоки проиграли телезрителям: поражения команд Локтикова, Повышевой и Сиднева.
  • Финал летней серии пройдет 27 июня.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Последняя игра команды Мухина
Лучший знаток финала года «ЧГК» провел в команде две игры. Работает в «Динамо» и из-за усов бесплатно летал в бизнес-классе
В финале года ведущий «Что? Где? Когда?» вынес топор и рюмку. И задал свой вопрос
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЧГК