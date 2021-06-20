Команда Мухина в «Что? Где? Когда?» выиграла в четвертой игре и сыграет в финале летней серии

Счет - 6:4.

В составе команды Алеся Мухина не произошло изменений. Она играла в финале года в сезоне-2020, победила 6:4 и получила «Хрустальное гнездо».

В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про древнюю китайскую игру и современную технологию. Очень сложный!