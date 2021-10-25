Команда Мухина победила в четвертой игре осенней серии «Что? Где? Когда?»

Счет – 6:3. Эта победа вывела команду Алеся Мухина в зимнюю серию игр «Что? Где? Когда?».

Это третья игра команды Мухина в 2021 году: в летней серии она победила в четвертой игре (6:4), но проиграла в финальной (4:6).