ЧГК
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#ЧГК

Команда Мухина победила в четвертой игре осенней серии «Что? Где? Когда?»

5 минут назад

Счет – 6:3. Эта победа вывела команду Алеся Мухина в зимнюю серию игр «Что? Где? Когда?».

Это третья игра команды Мухина в 2021 году: в летней серии она победила в четвертой игре (6:4), но проиграла в финальной (4:6).

Скриншот из трансляции Первого канала

  • За три предыдущих игры осенней серии знатоки не выиграли ни разу.
  • В финале осенней серии сыграет команда Андрея Козлова. Игра пройдет 31 октября.

Результаты предыдущих игр осенней серии «Что? Где? Когда?»:

🦉 Первая игра

🦉 Вторая игра

🦉 Третья игра

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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