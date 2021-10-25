ЧГК
Команда Мухина победила в четвертой игре осенней серии «Что? Где? Когда?»
5 минут назад
Счет – 6:3. Эта победа вывела команду Алеся Мухина в зимнюю серию игр «Что? Где? Когда?».
Это третья игра команды Мухина в 2021 году: в летней серии она победила в четвертой игре (6:4), но проиграла в финальной (4:6).
- За три предыдущих игры осенней серии знатоки не выиграли ни разу.
- В финале осенней серии сыграет команда Андрея Козлова. Игра пройдет 31 октября.
Результаты предыдущих игр осенней серии «Что? Где? Когда?»:
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