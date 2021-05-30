ЧГК
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#ЧГК

Команда Повышевой в «Что? Где? Когда?» проиграла во второй игре летней серии

вчера, 23:14

Счет – 4:6.

Последний раз команда Алены Повышевой садилась за стол «Что? Где? Когда?» в декабре-2020 и проиграла 1:6. С того момента в составе произошло одно изменение: вместо Серафима Шибанова сыграла Ия Метревели.

В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про шахматные фигуры. Иногда гроссмейстеры используют их совсем не для шахмат

Скриншот из трансляции Первого канала

Для Алексея Самулева и Алены Повышевой эта игра стала 20-й в клубе.

В первой игре серии команда Дмитрия Локтикова проиграла со счетом 5:6.

В третьей игре летней серии сыграет команда Виктора Сиднева. Она пройдет 6 июня.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Как прошла предыдущая игра
В «Что? Где? Когда?» необычный вопрос про квадратное, которые мы все называем круглым. Запутались или ответите?
Все знатоки «Что? Где? Когда?» сидят с ведрами на голове. Что вообще происходит? Это вопрос про Антарктиду!
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