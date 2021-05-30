Команда Повышевой в «Что? Где? Когда?» проиграла во второй игре летней серии

Счет – 4:6.

Последний раз команда Алены Повышевой садилась за стол «Что? Где? Когда?» в декабре-2020 и проиграла 1:6. С того момента в составе произошло одно изменение: вместо Серафима Шибанова сыграла Ия Метревели.

В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про шахматные фигуры. Иногда гроссмейстеры используют их совсем не для шахмат