ЧГК
Команда Повышевой в «Что? Где? Когда?» проиграла во второй игре летней серии
вчера, 23:14
Счет – 4:6.
Последний раз команда Алены Повышевой садилась за стол «Что? Где? Когда?» в декабре-2020 и проиграла 1:6. С того момента в составе произошло одно изменение: вместо Серафима Шибанова сыграла Ия Метревели.
В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про шахматные фигуры. Иногда гроссмейстеры используют их совсем не для шахмат
Для Алексея Самулева и Алены Повышевой эта игра стала 20-й в клубе.
В первой игре серии команда Дмитрия Локтикова проиграла со счетом 5:6.
В третьей игре летней серии сыграет команда Виктора Сиднева. Она пройдет 6 июня.
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